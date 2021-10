von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC Radolfzell 2:2 (1:1). – Für Radolfzell ist es wohl besser, wenn es gegen Mannschaften geht, die das Spiel machen. Trotz vieler kurzfristiger Absagen von Spielern (Stricker, Wehrle oder Heul) wegen Krankheit erspielte sich der FCR ein 2:2 in Offenburg.

Die ersatzgeschwächte Mannschaft aus Radolfzell hatte in der sechsten Minute Glück, als Offenburg mit drei Spielern gegen einen Verteidiger den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Graf klärte gerade noch. Nur eine Minute später erneut der OFV, doch der Schuss ging an den Pfosten.

Trotz Führung für Radolfzell Gleichstand zur Pause

Danach kam Radolfzell besser ins Spiel und hatte seinerseits kleine Möglichkeiten. In der 20. Minute dann das 1:0 für Radolfzell. Nach einer Flanke von rechts kam Bell an den Ball und schob ihn ins lange Eck. Doch die Führung hielt nicht lange, in der 25. Minute pfiff der Schiedsrichter einen zweifelhaften Strafstoß. Petereit trat an und traf zum 1:1. Danach war es ein Spiel ohne große Möglichkeiten bis zur 40 Minute. Esslinger kam frei vor dem Tor an den Ball, doch er schoss den übers Tor und so ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Beide Mannschaften erspielen auch in der zweiten Hälfte ein Unentschieden

Offenburg kam mit dem Willen aus der Kabine, das Spiel gewinnen zu wollen. In der 53. Minute ein Schuss von Petereit, aber der gute FCR-Torwart Bisinger war auf dem Posten. In der 53. Minute die Führung für den OFV: Eckball auf den langen Pfosten, Pies stand bereit und schob zur Führung ein. Wer dachte, das war‘s für den FCR, wurde eines Besseren belehrt. Radolfzell wurde nun besser, und wurde dafür belohnt. Ein langer Ball aus dem Mittelfeld, der Torwart des OFV kam zögernd heraus und Bell köpfte zum Ausgleich ein.

Danach war wieder der OFV besser im Spiel, aber der FCR stand gut in der Deckung. Der OFV hatte in der 81. und 90. Minute noch mal die Möglichkeit zur Führung, welche jedoch nicht genutzt wurden. Als der Schiedsrichter nach 96 Minuten das Spiel abpfiff, nahm Radolfzell für seinen Einsatz verdient einen Punkt mit an den See. (km)

Tore: 0:1 (20.) Bell, 1:1 (25.) Petereit, 2:1 (53.) Pies, 2:2 (62.) Bell. SR: Hamidi.