Nuradin Xani verlässt den Fußball-Bezirksligisten TSV Singen, zu dem er in der Saison 2019/20 vom VfR Stockach gewechselt war. Bei seinem neuen Klub, dem ESV Südstern Singen, soll er für das Saisonziel „Aufstieg in Bezirksliga„ ein wichtiger Faktor werden. „Nuradin bringt viel Erfahrung mit, er hat in den vergangenen Jahren immer in höherklassigen Ligen gespielt“, sagt Labinot Nikqi. Das werde dem Team gut tun.

„Der beste Zehner der Region“

Der Abteilungsleiter Fußball des ESV Südstern Singen kennt den Mittelfeldspieler schon lange und lobt Xani in den höchsten Tönen: „Für mich ist er der beste Zehner der Region. Wir sind froh, dass wir ihn überzeugen konnten und er jetzt für uns spielt.“

Nuradin Xani spielt nun für den ESV Südstern Singen. | Bild: privat

Auch der 29 Jahre alte Xani freut sich auf die neue Herausforderung. „Der Verein hat eine gute Vision. Ich bin überzeugt, dass wir erfolgreich sein können.“ Am Mittwoch, in der Bezirkspokal-Partie beim SC Konstanz-Wollmatingen, wird Nuradin Xani sein Debüt im Dress des ESV geben.