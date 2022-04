Fußball vor 7 Stunden Nur noch ein Sieg fehlt zum Final-Einzug! Jannik Beha und der Traum vom SBFV-Pokal! Am Mittwoch steht Verbandsligist FC Radolfzell im Pokalhalbfinale gegen den Oberligisten SV Oberachern. Mit dabei sein wird der 29-jährige Jannik Beha, der zu den Leistungsträgern im Radolfzeller Team gehört.

Jannik Beha möchte mit seinen Teamkollegen vom FC Radolfzell am liebsten den SBFV-Pokal in die Höhe stemmen. Dazu fehlen aber noch zwei Siege, der erste soll im Halbfinale gegen Oberachern am Mittwochabend her. | Bild: Salzmann, Dirk