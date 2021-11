Fußball vor 6 Stunden

Niklas Blank, der doppelte Knipser beim FC Überlingen

Stürmer Niklas Blank war in gleich zwei Teams des FC Überlingen erfolgreich. Am Samstag traf er beim 4:1-Sieg gegen Bad Dürrheim in der Landesliga doppelt, am Sonntag gelang ihm ein Tor für die Reserve beim 2:0-Erfolg gegen den SC Gottmadingen-Bietingen II.