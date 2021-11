von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen, Staffel F: HCD Gröbenzell – SV Allensbach 26:21 (16:8). – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach haben ihr Auswärtsspiel in Gröbenzell mit 21:26 verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit fand die Mannschaft vom Bodensee nicht ins Spiel und haderte erneut mit einer schwachen Chancenauswertung.

Bis zum 3:3 in der 5. Minute gestalteten beide Teams die Partie ausgeglichen. Es schien das umkämpfte Spitzenspiel Tabellendritter gegen -zweiter zu werden. Dann zog Gröbenzell auf zwei Tore davon. Eine Führung, die der HCD bis Spielende nicht mehr abgeben sollte. In der 12. Minute hatten die Allensbacherinnen erst fünf Tore auf dem Konto – und sie waren bis zur Pause nur noch dreimal selbst erfolgreich, weshalb mit dem 16:8-Halbzeitstand die Vorentscheidung bereits gefallen war.

In der zweiten Halbzeit bot sich den 150 Zuschauern in der Wildmooshalle dasselbe Bild. Es blieb ein hartes Spiel, und die Gastgeberinnen behaupteten ihre deutliche Führung. Nach einer Auszeit verkürzte der SVA auf 19:22, musste sich aber aufgrund der ersten Halbzeit verdient geschlagen geben.

„Wir haben den erwartet starken Gegner vorgefunden, in der ersten Halbzeit leider nicht ins Spiel gefunden und müssen vor allem weiter an unserer Chancenauswertung arbeiten“, analysierte Sportvorstand Andreas Spiegel. Zudem verletzte sich Spielmacherin Tabea Maier am Fuß. Eine genauere Untersuchung Anfang der Woche wird mehr Aufschluss darüber geben. (asp)

SV Allensbach: Arno (1), Petrovic (Tor); Müller (3), Hoefs (1), Goudarzi, Greinert (4/3), Walz (1), Maier, Bok (4), Gisa (3), von Kampen (1), Epple (3), Rinkeviciute, Heieck.

Steißlingen stark verbessert

TSV Heiningen – TuS Steißlingen 18:29 (11:14). – Nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen hat der TuS Steißlingen steigern beim Tabellenletzten TSV Heiningen mit 29:18 gewonnen. Dank des Auswärtssiegs stehen die Hegauerinnen nun mit 7:9 auf dem sechsten Platz.

Das Team von Trainer Sascha Spoo erwischte einen guten Start. Hochkonzentriert nutzte der TuS die gut herausgespielten Chancen, und auch die Abwehr zeigte sich stark verbessert. Durch den Treffer von Rebecca Maier ging Steißlingen mit 5:2 (9.) in Führung. Mitte der ersten Halbzeit kam der TuS-Motor dann aber etwas ins Stottern. Heiningen nutzte dies aus, um auf 9:10 (23.) zu verkürzen. Danach stabilisierten sich die Hegauerinnen wieder und stellten bis zur Halbzeit den alten Abstand von drei Toren her (11:14).

Die Gäste verschliefen den Start in zweiten Spielabschnitt ein wenig, wodurch Heiningen innerhalb von nur fünf Minuten zum 15:15 ausgleichen konnte. Fortan übernahm der TuS jedoch das Kommando. Die Abwehr rührte Beton an und Torhüterin Jeanette Pfahl erwischte einen Sahnetag. So ließ Steißlingen in den letzten 25 Minuten nur noch drei Gegentore zu, wo hingegen es auch im Angriff immer besser lief. Spätestens beim Stand von 17:24 (50.) war die Partie entschieden. Erfreulich war zudem das Comeback von Sarina Müller nach längerer Verletzung.

„In der ersten Halbzeit haben wir noch teilweise zu unkonzentriert agiert und haben Heiningen so im Spiel gehalten. Der zweite Durchgang war dafür aber richtig stark und ich bin stolz auf meine Mädels, die die richtige Reaktion gezeigt haben“, sagte TuS-Trainer Sascha Spoo nach dem Spiel. (mw)

TuS Steißlingen: Riebel, Pfahl, Leenen (Tor); Störr (8/3), Bauer, Röh (7), Wöhr, Grathwohl (4), R. Maier (4), Müller (1), Lauth (1), Rimmele (2), Martin, Irmscher, Espinosa (2).