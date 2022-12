Verbandsliga: DJK Konstanz – Black Forest Futsal Freiburg, 1:4 (1:1). – Es hatte schon etwas Sport-Nostalgisches: Die DJK Konstanz geht in der 2. Minute des Verbandsligaspiels gegen Freiburg mit 1:0 in Führung!

Allerdings: Zum Einen drehen die Gäste aus dem Breisgau die Partie in der Konstanzer Pestalozzi-Halle noch zu einem letztlich ungefährdeten 4:1-Sieg, zum anderen handelt es sich um Futsal, dem in Deutschland noch in Kinderschuhen steckenden „kleinen Bruder“ des Freiluft-Fußballs.

Sportart steckt noch in den Kinderschuhen

Ein Ligensystem wird gerade erst aufgebaut, die Verbandsliga mit ihrer Sechserstaffel, in der die DJK Konstanz sozusagen Gründungsmitglied ist, stellt die unterste Spielklasse in Südbaden dar. Auch im Spiel auf dem grünen Parkett zeigt sich noch, dass es das eine oder andere Umstellungsproblem gibt.

Denn: Futsal ist eben nicht einfach nur Fußball in der Halle. Es wird mit einem weicheren Ball, mit Nettospielzeit und anderen Regelbesonderheiten gespielt, an die sich Aktive und Zuschauer erst noch gewöhnen müssen. Da am Sonntag der „große Fußball“ mit dem WM-Finale dann doch eine Konkurrenz darstellte, kamen lediglich 40 Zuschauer zum Verbandsliga-Debüt der DJK Konstanz.

Und sie durften schon in der 2. Minute jubeln, als Tobias Wunsch einen Angriff zum 1:0 gegen Black Forest Futsal Freiburg abschloss. Danach aber drängten die technisch besseren und eingespielteren Gäste auf den Ausgleich, der mehrfach vom guten DJK-Keeper Nicolas Flöß verhindert wurde. Doch in der 14. Minute war auch Flöß machtlos, sodass es mit einem 1:1 in die Pause ging.

Die Hoffnung der Konstanzer, durch einen breiteren Kader in der zweiten Spielhälfte konditionelle Vorteile zu haben, verpufften schon drei Minuten nach dem Wiederanpfiff, als Ruben Lichti die Gäste in Führung brachte. Die Freiburger verstärkten nun die Defensive, sodass die DJK kaum zu Torchancen kam. Ein Doppelschlag in der 32. und 34. Minute sorgte dann für die Entscheidung.