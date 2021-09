3. Liga Frauen, Staffel F: HSG Würm/Mitte – TuS Steißlingen 29:24 (13:15). – Nach dem Auftakterfolg gegen den HC Erlangen konnte der Aufsteiger TuS Steißlingen im ersten Auswärtsspiel keine Punkte mit an den Bodensee nehmen. Mit der HSG Würm/Mitte duellierten die Hegauerinnen sich lange auf Augenhöhe, am Ende reicht es aber nicht ganz für die nächsten Zähler.

Den Gästen war von der langen Anreise nichts anzumerken. Sie führten früh mit 2:0, ehe Abwehrchefin Rebecca Maier aufgrund einer fragwürdigen Zwei-Minuten-Strafe bereits nach drei Minuten auf die Strafbank musste.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie (8:8/15.), wobei vor allem die Steißlinger 3:2:1-Abwehr sowie Torhüterin Jeanette Pfahl überzeugten. Der Angriffsmotor war hingegen noch nicht auf Touren, so leisteten sich die Steißlingerinnen zu viele technischer Fehler. Dennoch führten die Gäste zur Pause mit 15:13.

Die HSG erwischte den besseren Start in den zweiten Abschnitt. Nach dem 17:17 (35.) gingen die Gastgeberinnen wenig später mit 21:18 in Führung. Als Steißlingen nach einem 4:0-Lauf wieder in Führung ging, erwiesen sich die Gastgeberinnen als die abgezocktere Mannschaft.

„Der Sieg wäre absolut drin gewesen und das trotz mäßiger Leistung. Leider haben wir in der entscheidenden Phase nicht clever genug agiert, aber solche Spiele gibt es. Nun gilt es an diesen Unkonzentriertheiten zu arbeiten und es nächste Woche zu Hause besser zu machen“, sagte TuS-Trainer Sascha Spoo. (mw)

TuS Steißlingen: Riebel, Pfahl, Leenen (Tor); Störr (3/1), Bauer (4), Röh (5), Wöhr (3), Bickel, Grathwohl, R. Maier, Stumpf, Lauth, Irmscher, L. Maier (2), Espinosa (7).

SV Allensbach erzielt zu wenige Treffer

TSV Wolfschlugen – SV Allensbach 23:22 (12:13). – Der SV Allensbach startete sehr gut in sein zweites Auswärtsspiel. Nach etwas mehr als sieben Minuten führten die Gäste mit 4:2. Mitte der ersten Hälfte sorgte Tabea Maier, die erfolgreichste Feldtorschützin der Gäste, sogar für eine Drei-Tore-Führung (4:7). Diesen Vorsprung hielten die Allensbacherinnen auch dank einer guten Defensivleistung. Kurz vor der Halbzeitpause kam der TSV Wolfschlugen trotz zweimaliger Unterzahl wieder bis zum 12:13-Halbzeistand heran.

Der Start in die zweite Hälfte verlief verheißungsvoll, und Allensbach hielt den Gegner auf Distanz. Eine Zeitstrafe der Gäste nutze Wolfschlugen dann aber zum 15:15. Zwei Minuten später ging der TSV dann erstmalig in Führung. In der 53. Minute schienen die Gastgeberinnen endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen, als Emilie Beitlich ihren vierten von vier Strafwürfen zum 22:19 verwandelte.

Nach einer weiteren Auszeit warfen die Allensbacherinnen nochmals alles in die Waagschale. Die Hintermannschaft ließ keinen Gegentreffer mehr zu und im Angriff trafen zweimal Franziska Höppe sowie Kimberly Gisa zum umjubelten Ausgleich. Der 23. Treffer von Wolfschlugen 15 Sekunden vor Schluss reichte dann jedoch aus, um den SV Allensbach mit 23:22 zu besiegen.

Vorstand Andreas Spiegel bewertete die erste Saisonniederlage wie folgt: „23 Gegentore auswärts sind eine tolle Leistung. 22 eigene Treffer reichen dann aber nicht aus, um so ein Spiel zu gewinnen.“ Am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, will es der SV Allensbach wieder besser machen. Zu Gast ist dann der Aufsteiger HC Erlangen. (sp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Mitreiter, Müller (1), Höppe (3), Goudarzi, Greinert (4/1), Walz, Maier (4), Bok (3/3), Gisa (2), Seemann, von Kampen (3), Rinkeviciute (2), Heieck, Lützkendorf.