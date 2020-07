von unserer Sportredaktion

In dieser Folge war Hoan Luu, Gründer von Wiestehtes und Erfinder der #Igot5onitchallenge, beim Landesligisten dem SV Denkingen. Die Fußballer stecken gerade mitten in der Vorbereitung und wollten sich bei der Torwand-Challenge intern messen.

Mitgemacht hat auch der neue Trainer Dirk Tannheimer, der auf jeden Fall mehr Punkte als der FC Schalke 04 in der Bundesliga-Rückrunde holen wollte. Ob er das erreicht hat? Das zeigen wir demnächst in einer separaten Folge. Insgesamt traten 18 Spieler in Denkingen an. Hoan Luu hat in Kooperation mit dem SÜDKURIER die drei besten Schützen zusammengeschnitten.

Video: Hoan Luu

Möchtest Du auch an der #Igot5onitchallenge von Hoan Luu mitmachen? Dann schreib Hoan eine kurze Mail info@wiestehtes.com und er kommt auch zu Euch ins Training.