Fußball-Oberliga: SV Oberachern – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Lediglich zwei Wochen nach dem südbadischen Pokalfinale, das der 1. FC Rielasingen-Arlen mit 3:0 gewinnen konnte, stehen sich die beiden Teams erneut gegenüber, diesmal in der Oberliga. Zweifelsfrei sitzt der Stachel der Finalniederlage in der Elf von Trainer Mark Lerandy noch tief, sodass der Wunsch nach einer Revanche nahe liegt. Zudem ist dem SV Oberachern der Saisonstart gründlich misslungen, setzte es nach dem Aus im Pokal noch ein 0:4 gegen Dorfmerkingen und jüngst ein 1:4 beim FV Ravensburg. Macht eine Bilanz der letzten drei Pflichtspielen von drei Niederlagen mit 1:11 Toren.

Daher erwartet der Rielasinger Trainer Michael Schilling: „Für uns wird es nach vielen Englischen Wochen wieder eine große Herausforderung in Oberachern werden. Es wird uns mit Sicherheit eine kämpferisch starke Mannschaft gegenüberstehen, die zum einen Revanche für das verlorene Finale und auch die ersten Punkte holen möchte.“

Allerdings machte seine Elf zuletzt nicht den Eindruck, stark unter den Englischen Wochen gelitten zu haben, denn beim 2:0-Heimsieg am Mittwoch gegen den Freiburger FC zeigte sich die Rielasinger Elf bis in die Schlussphase fit und konzentriert, sodass auch die Druckphase der keineswegs enttäuschenden jungen Freiburger Mannschaft überstanden wurde. Und wieder konnte ein Spiel ohne Gegentor beendet werden. „Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen ist sehr gut. Die Jungs sind zu einer richtigen Einheit zusammengewachsen und präsentieren sich mit einem unglaublichen Willen und einer hervorragenden Mentalität“, lobt Coach Schilling sein Team.

Aber auch hinter den Kulissen scheint gut gearbeitet zu werden, wie Ryotaro Tomizawa beweist. Der 21-jährige Neuzugang, der im Pokalhalbfinale gegen Stockach eingewechselt wurde und seither einen Stammplatz hat, überzeugte bisher mit seiner Ballsicherheit und seinem Engagement und wurde gegen den FFC mit einem Kopfballtreffer und einem Solo, das zu einem Strafstoß führte, zum Matchwinner. Er ist für die Gegner schwer auszurechnen, geht weite Wege, wechselt gerne die Seiten und sorgt dann über die Außenpositionen immer wieder für Gefahr in der gegnerischen Hälfte. Ein weiterer Vorteil des Japaners ist noch, dass er im Vergleich zu früheren FC-Angreifern in der Oberliga ein eher unbeschriebenes Blatt ist.

Beim SV Oberachern allerdings sind die Eindrücke vom Pokalfinale, in dem Tomizawa Akzente setzte, noch so frisch, dass er ihn keineswegs unterschätzen wird. Am Samstag muss Schilling weiterhin auf Christoph Matt verzichten. Doch der Trainer des 1. FC Rielasingen-Arlen kann sich über eine andere Personalie freuen: „Tobias Bertsch steht wieder zur Verfügung, und wir sind sehr froh, dass unser Spielführer wieder mit dabei ist.“