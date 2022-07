von unserer Sportredaktion

Fußball: Eine tolle Kulisse gab es im Inpotron-Sportpark beim Abschluss des 30. Emil-Homburger-Turnieres. Rund 650 Zuschauer sorgten bei den Finalspielen für eine tolle Atmosphäre. Sehr zufrieden mit dem Ablauf und auch der Zuschauerresonanz waren die Verantwortlichen des FC Hilzingen. Der Pokal und das Preisgeld von 2500 Euro für die Endspielteilnehmer wurde von Vertretern des FC Hilzingen und des Turniersponsors Sparkasse Engen-Gottmadingen) überreicht. Die Torjägerkanone sicherte sich mit vier Treffern Maximilian Jeckl vom FC Hilzingen.

Spiel um Platz drei: Hegauer FV – SC Gottmadingen-Bietingen 0:3 (0:1). – Beide Teams begannen verhalten mit sicherem Spielaufbau. Mehr und mehr entwickelten sich dann Tormöglichkeiten, die aber nicht genutzt oder von den beiden Torhütern gekonnt entschärft wurden. In der 30. Minute setzte sich Barisic dann aber vehement durch und erzielte den Führungstreffer für den SC Gottmadingen-Bietingen. Nach der Pause entwickelte sich ein packendes Spiel, das der SC mit zwei weiteren Treffern durch Sven Faude und Luis Wäschle für sich entschied.

Tore: 0:1 (30.) Barisic, 0:2 (56.) Sven Faude, 0:3 (64.) Wäschle. – SR: Mathis (Nenzingen). – Z: 630.

Finale: ESV Südstern Singen – FC Hilzingen 6:2 (4:1). – Schon nach fünf Minuten brachte Nelson Jeckl den ESV in Führung. Doch der FC Hilzingen hielt dagegen und kämpfte um jeden Ball. Hesses Ausgleich in der 13. Minute war die logische Konsequenz der couragierten Spielweise. Aus dem Konzept kam dann die Hilzinger Elf, als den Gästen in der 26. Minute ein Foulelfmeter zugesprochen wurde, den Galic souverän verwandelte. Mit dem Doppelschlag in der 31. und 32. Minute durch Nelson Jeckl und Xani legte der ESV die Latte dann sehr hoch für die Heimelf.

Nach der Pause kämpften die Hilzinger weiter. Als Maximilian Jeckl in der 49. Minute das 2:4 markierte, keimte Hoffnung auf. Doch die routinierten Südsterne wussten dagegenzuhalten und spielten ebenfalls mit schnellen und technisch feinen Aktionen immer wieder gefährliche Situationen heraus. Der eingewechselte Peckruhn sorgte kurz vor Schluss mit seinem Doppelpack für die endgültige Entscheidung zugunsten der Singener. (de)

Tore: 1:0 (5.) Nelson Jeckl, 1:1 (13.) Hesse, 2:1 (26./FE) Galic, 3:1 (31.) Nelson Jeckl, 4:1 (32.) Xani, 4:2 (49.) Maximilian Jeckl, 5:2 (68.) Peckruhn, 6:2 (69.) Peckruhn. – SR: Röck (Öhningen). – Z: 650.