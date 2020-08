von Hoan Luu

Hoan Luu war mit seiner Torwandchallenge #Igot5onitchallenge von Wiestehtes.com in Kooperation mit dem SÜDKURIER diesmal beim Kreisligisten SV Allensbach. Die Fußballer konnten sich so mit Vereinen wie dem Verbandsligisten SC Pfullendorf in diesem Wettbewerb zu messen.

Dirk Thiemann, der sportliche Leiter des SV Allensbach, hat Hoan Luu dabei angeschrieben, der dann mit seiner Torwand ins Training kam. Insgesamt waren es 18 Spieler, die ihr Bestes gaben. Von 0 Punkten bis zu 15 Punkten war bei dieser Challenge alles dabei.

Video: Hoan Luu

Gewonnen hat die interne Challenge Raphael Buckel mit 15 Punkten, gefolgt von Jack Mbemba und Marco Habram mit jeweils 13 Punkten.

