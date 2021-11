Fußball, Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – Sport-Union Neckarsulm (Sonntag, 14.30 Uhr). – Nach dem wichtigen Heimsieg gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen (3:1) steht für die Talwiesen-Elf die nächste Heimaufgabe an. Mit der Sport-Union kommt ein Gast, der im Moment auf Platz 14 steht, was im schlechtesten Fall den ersten Abstiegsplatz bedeuten könnte.

Extrem ausgeglichene Liga

Aber selbstverständlich ist Neckarsulm noch nicht abgestiegen. Bei der engen Tabelle sind die Mittelfeldplätze in Sichtweite. Dass solch eine Mannschaft aber überhaupt so weit hinten steht, zeigt, wie ausgeglichen die Oberliga in dieser Saison ist.

Natürlich hatten sich die Vereinsverantwortlichen und auch Trainer Marcel Busch, der hier in der Region noch als Regionalligaspieler des SC Pfullendorf bekannt ist, das ganz anders vorgestellt. Aber nach starkem Start mit 13 Punkten aus sechs Spielen ist aktuell der Wurm drin: Acht Spiele ohne Sieg. Den letzten Erfolg gab es am 15. September, ein 1:0 gegen den SV Oberachern. Allerdings holte man in dieser Zeit einen Punkt bei der SGV Freiberg und auch bei den Kickers verlor man nur knapp mit 0:1.

Bittere Pleite der Sport-Union in Linx

Die vielen Spiele haben auch bei den Gästen Spuren hinterlassen, die Sport-Union hat überdurchschnittliches Verletzungspech zu beklagen. Besonders die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Linx war ein Genickschlag. In einem überlegen geführten Spiel kam es nach 70 Minuten zum Knackpunkt, als die Sport-Union bei einer eigenen Führung einen Strafstoß verschoss und fünf Minuten später 1:2 zurücklag, was den Endstand bedeutete.

Ein Problem ist sicher, dass Neckarslum nicht gerade einen torgefährlichen Angriff besitzt, nur sieben Stürmer-Tore gab es bislang. Immerhin hat das torgefährliche Mittelfeld-Duo um Kapitän Steven Neupert und Pascal Pander bereits zehn Treffer erzielt.

Reitze unterschreibt Zweijahresvertrag

Auf die Schilling-Elf kommt ein kampfstarker und robuster Gegner zu, der zum ersten Mal auf der Talwiese gastiert, denn in beiden Abbruchsaisons fanden die Partien nur in Neckarsulm statt. Die Personalsituation wird sich eher nicht verbessern: Christoph Matt fehlt noch ein Spiel nach seiner Roten Karte in Linx, Gian-Luca Wellhäuser fällt eventuell für den Rest des Herbstes aus.

Es ist zu befürchten, dass wiederum nur vier Einwechselspieler auf der Bank Platz nehmen werden. Eventuell wird Tim Reitze wieder für den verletzten Dennis Klose im Tor stehen. Der Torhüter der A-Junioren hat in dieser Woche einen Zweijahresvertrag unterschrieben. (te)