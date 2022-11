Fußball, Oberliga: FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Samstag, 14.30 Uhr). Erneut geht es für die Talwiesen-Elf gegen den Tabellenfünften. Der hieß in der vergangenen Woche noch FC Nöttingen, nun hat sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf diesen Platz vorgeschoben. Der FSV ist nun im achten Jahr ununterbrochen in der Oberliga Baden-Württemberg angesiedelt und hat mit Ausnahme der vergangenen Saison (Platz zehn) immer einen einstelligen Tabellenplatz belegt.

Der Club kann also mit Fug und Recht behaupten, sich bestens in der Oberliga etabliert zu haben. Auch in dieser Saison deutet wieder vieles auf einen einstelligen Tabellenplatz hin, auch wenn es in der engen Oberliga schnell nach oben, wie auch nach unten gehen kann.

FSV stark in der Offensive

Die Schwaben sind in dieser Runde bisher vor allem auswärts stark, denn in der Auswärtstabelle liegen sie auf Platz zwei. Dagegen ist die Heimbilanz durchschnittlich, zehn Punkte sind die Ausbeute. Damit hat die Mannschaft von Markus Lang, bei einem Heimspiel weniger, die selbe Punktzahl wie die Hegauer erreicht.

Die Offensive des FSV ist stark: Mit 34 erzielten Toren sind nur noch die Stuttgarter Kickers und Aufsteiger Holzhausen besser. Dabei ragt das Angriffsduo heraus: Spielführer Marius Kunde (fünf Tore) und Neuzugang Nesreddine Kenniche (neun Tore). Besonders der 27-jährige Kenniche entwickelt sich zum Glücksfall. In seiner ersten Oberligasaison startet der Neuzugang vom Verbandsligisten Neckarrems richtig durch.

Dazu kommt ein torgefährliches Mittelfeld, aus dem schon mehrere Spieler drei- und viermal trafen. Im Tor konnte man den 39 Jahre alten Sven Burkhardt vom Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg gewinnen. Er ist der Ruhepol in einer recht jungen Defensive. Mit 27 Gegentoren befindet man sich in Nähe des FC Holzhausen und der Talwiesen-Elf. Diese beiden Teams sorgten vor zwei Wochen beim 6:3 für ein Spektakel.

Pokal-Aus beim Verbandsligisten

An Allerheiligen stand im Achtelfinale des WFV-Pokal 120 Minuten die Null. Das 0:0 beim Verbandsliga-Tabellenführer Normannia Gmünd führte ins Elfmeterschießen und dieses ging mit dem ungewöhnlichen Ergebnis von 0:3 verloren. Dazu verlor man noch Niklas Mahler mit der Ampelkarte.

Die Talwiesen-Elf ist bisher ohne Sieg bei den Schwaben, aber beide Duelle dort waren eng und endeten 1:2 und 0:0. Mut sollte auch die starke Leistung gegen den FC Nöttingen machen. Der einzige Schönheitsfleck war, dass man sich mehr Torchancen als der Gast herausspielte, aber letztlich mit einem 1:1 zufrieden sein musste.

Etienne Nikol (links), hier im Laufduell mit dem Oberacherner Benedikt Asam im August 2022. Nikol fällt gegen den FSV Bissingen-Bietigheim am Samstag aus. | Bild: Werner Spang

Wichtig wird sein, dass man wie meist wieder kompakt steht. Die Ausfallliste wurde in dieser Woche allerdings länger. Neben den Langzeitverletzten Gianluca Wellhäuser und Pascal Rasmus fallen nun auch Jonah Adrovic und Etienne Nikol aus. Dagegen kehrt John Schmidtke nach seiner Gelb-Roten-Karte in Holzhausen zurück. (te)