Die jungen Schwimmer der Schwimm-Sport Freunde Singen wurden vor drei Wochen aufgerufen, kreativ zu werden. Die Idee kam der Trainerin und wurde von der Pflegedienstleitung im Haus am Hohentwiel für gut befunden.

Die Bewohner der Pflegeeinrichtung Haus am Hohentwiel leiden unter der momentanen Situation, sie dürfen keinen Besuch empfangen, und Spaziergänge sind ebenfalls untersagt. Das Risiko einer Ansteckung ist einfach zu groß.

Die Schwimmer machten sich eifrig ans Werk und zauberten schöne Osterbilder die vielleicht ein bisschen Freude über die Ostertage bringen.

„Zeit haben unsere Schwimmer momentan, die Schulen und auch das Hallenbad sind geschlossen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Es kann nur ein individuelles Training an Land stattfinden. Wasser nur noch unter der Dusche und zum Händewaschen, kein Chlorgeruch, was das für einen Schwimmer bedeutet, kann man sich kaum vorstellen.“