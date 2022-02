Leichtathletik: Beim landesoffenen Hallensportfest in Mannheim, das kurzfristig angesetzt worden war, starteten einige Nachwuchstalente des Bezirks und erreichten teilweise sehr gute Ergebnisse. Der 13-jährige Maurizio Axmann von StTV Singen gewann die 800m-Konkurrenz der M14 in starken 2:21,62 Minuten. Damit gehört er genauso zu den Titelaspiranten bei den Badischen Meisterschaften im Februar wie seine gleichaltrige Mannschaftskollegin Lea Brauner, die ihre Hochsprungleistung auf ebenfalls starke 1,56m verbesserte und Platz zwei belegte. Axmann startete außerdem über die 60m-Hürdenstrecke (10,31 Sekunden, Platz fünf), im Hochsprung (1,53m, Platz zwei) und im Weitsprung (4,78m, Platz vier). Brauner wurde Siebte im 60m-Hürdenlauf in 10,34 Sekunden (Vorlauf 10,05 Sekunden) und im Weitsprung (4,76m, Platz fünf).

Hannah Kilgus (W14, LG Radolfzell) startete über 60m. Sie erreichte das Ziel nach 8,78 Sekunden und sicherte sich damit Platz elf. Jule Deifel vom PTSV Konstanz wurde jeweils Sechste im Hochsprung mit 1,41m und im Kugelstoßen (7,01m). Im Weitsprung sprang sie auf 4,46m (Platz neun). Kilgus wurde Zehnte im Kugelstoßen mit 6,48m. Diego Meser-Pauner vom TuS Iznang wurde bei den M13 Sechster im 60m-Hürdenlauf und Zehnter im Weitsprung mit 4,33m. (her)