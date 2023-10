Leichtathletik: Sieben Athleten aus dem Bezirk Hegau-Bodensee sind auf dem Weg zur zweiten Stufe der Talentförderung in Baden-Württemberg. Maya Joham (Rielasingen), Marie Högel (Aach-Linz) und Elina Haghighat Panah (Radolfzell) haben sich im Bereich Hürden qualifiziert, Jakob Kresalek (Konstanz) und Lars Waitschull (Aach-Linz) im Speerwurf, Maik-Leon Hoppe (Engen) im Sprint und Diskuswurf und Jeremi Szabo (Engen) im Sprint und Ausdauer. Damit setzt sich der Aufschwung der Talente in der Region fort. Nach dem Durchlaufen von vielseitigen Basistests im Bundeskaderstützpunkt Stuttgart im Bereich Sprint, Schnellkraft und Ausdauer sowie Körpervermessung (Anthropometrie) und disziplinspezifischen Tests, die auch Sprintausdauer, Turnen und Wurf enthalten, wird über die Aufnahme in den Landeskader 2 (Nachwuchskader) entschieden.

Nach der Aufnahme in den NK2-Kader werden die Talente in wöchentlichen Trainingsangeboten ein Jahr weitergefördert, in dem sie die Normen wieder über ihre Leistungen bestätigen müssen. Eingeladen werden die Talente über die Bestenlistenleistungen im Laufe eines Jahres und die Empfehlungen der Landestrainer. Die mitgereisten Trainer Karin Schmid, Jens Kresalek und Thomas Kamenzin freuten sich über die gute Vorstellung ihrer Athleten. (her)