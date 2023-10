Am Ende eines spannenden Wettkampftages erschallte der Schlachtruf „Hahohe-Hegau-Bodensee“ vielfach durch das Denzlinger Leichtathletik-Stadion. Ausgelassen feierten die 12- bis 15-jährigen Nachwuchsleichtathleten des Bezirks ihren Erfolg beim Schülervergleichskampf der Südbadischen Bezirke. In der Gesamtwertung lagen die vier Mannschaften weit vorne.

Die mitgereisten Trainer und das Organisationsteam von Tanja und David Kilgus waren begeistert von den Leistungen und der Stimmung. Den ersten Platz in ihrer Teamwertung sicherten sich die U16-Mädchen deutlich und überlegen mit 52 Punkten Vorsprung, die Jungen U16 hatten mit drei Punkten die Nase vorn und die Jungen U14 siegten ebenfalls mit sicherem Vorsprung.

Das Team der Mädchen U14 lag am Ende auf Platz zwei. Das gute Ergebnis des vergangenen Jahres in Salem wurde damit nochmal getoppt und untermauert den guten Weg, auf dem sich die Regionalkaderförderung befindet.

Erfolgsgeheimnis ist die regelmäßige Förderung der Talente im Stützpunkt in Engen, die zielstrebige Arbeit der Vereine und die hervorragende Kooperation der Vereine untereinander. Aus dem Regionalkader sind fünf Athleten zur Sichtung des NK2-Kaders (Nachwuchskader Baden-Württemberg) in zwei Wochen nach Stuttgart eingeladen.

Doppelsieg bei Mädchen U16

Bei den Mädchen U16 gelang im Weitsprung ein Doppelsieg durch Elina Haghighat Panah (Radolfzell) und Maya Joham (Rielasingen), die beide 5,10m erreichten. Danach sprinteten Joham (12,16 Sekunden) und Marie Högel (TSV Aach-Linz, 12,63 Sekunden) über 60m Hürden zum nächsten Doppelsieg. Im Kugelstoßen steigerten alle drei Starterinnen ihre Bestmarken. Malin Richter (Iznang, 8,91m) wurde Zweite und Hannah Kilgus belegte mit 8,79m den dritten Platz.

Lina Strittmatter (beide Radolfzell) kam auf 7,84 (Platz 7). In der Staffel 4x100m gewannen die Mädchen mit Hagighat Panah, Högel, Strittmatter und Kilgus mit 52,46 Sekunden. Über 100m sammelten Joham mit Platz zwei (13,19 Sekunden) und Högel (Platz vier in13,64 Sekunden) weitere Punkte. Bei ihrem vierten Start zeigte Maya Joham über 800m eine starke Vorstellung, als sie sich den Sieg auf den letzten 100m in 2:26,83 Minuten sicherte. Zwei dritte Plätze eroberte Elina Haghighat Panah. Im Speerwurf warf sie 27,75m weit und im Hochsprung überquerte sie 1,45m.

In der MU16 startete der Wettkampf ebenfalls mit einem Doppelsieg. Maik-Leon Hoppe (Engen) toppte seine Bestleistung auf 12,67m, Jakob Kresalek (Konstanz) lag mit 12,58m nur knapp dahinter. Über die 80m Hürden siegte Mika Kemper (Engen) in 12,11 Sekunden, Hoppe wurde Vierter mit 12,46 Sekunden und siegte wiederum über 100m in 12,09 Sekunden. Im 4x100m-Lauf belegte die Mannschaft mit Joshua Kuba (Engen), Kresalek, Kemper und Hoppe Platz drei (48,53 Sekunden).

Kemper holte mit dem dritten Platz im Weitsprung (5,34m) weitere Punkte und Kuba steigerte sich auf 5,20m (Platz fünf). Den Speerwurf gewann Phileas Fröde (Engen) mit 43,03m, Kresalek wurde mit 40,99m Dritter. Luis Lauble wurde Vierter über 800m (2:22,06 Minuten), Mats Walker (beide Konstanz) Sechster (2:30, 42 Minuten). Im Hochsprung sicherten Kemper (Platz drei, 1,66m) und Finian Cooley (Radolfzell), Platz vier, 1,62m) den Gesamterfolg ab.

In der U14 machten einige Athleten auf sich aufmerksam. Bei den Jungen gewann Erik Elsner (Radolfzell) über 75m (9,92 Sekunden), über 800m in 2:30.19 Minuten und im Weitsprung mit 5,01m. Sedric Saur (Engen) wurde Vierter über 100m (10,74 Sekunden) und im Weitsprung (4,58m) und gewann über 60m Hürden in 10,50 Sekunden vor Valentin Lang (Radolfzell, 10,65).

Tim Scheuble (Aach-Linz) wurde hier Vierter in 11,09 Sekunden. Jona Bläs (Radolfzell) und Quirin Wunder (Engen) übersprangen je 1,39m (Platz vier und fünf). Lang gewann im Ballwurf mit starken 53m, Wunder wurde Dritter mit ebenfalls für ihn starken 48m. In der 4x75m-Staffel gelang ein Doppelsieg. Wunder, Lang, Saur, Elsner siegten in 39,63 Sekunden vor Scheuble, Finn Klöckler (Aach-Linz) Thilo Maier (Radolfzell), Lukas Genduso (Rielasingen), die nach 42,13 Sekunden ins Ziel kamen.

In der U14 der Mädchen präsentierten sich Ronja Svete (Radolfzell) und Daria Shafeieva (Engen) sehr gut. Svete sprintete über 75m in 10,77 Sekunden und lief über 800m (2:44,29 Sekunden) jeweils auf Platz vier und im Weitsprung kam sie auf 4,85m (Platz zwei). Shafeiva wurde Zweite über 60m Hürden in 10,70 Sekunden) und Sechste im Weitsprung mit 4,70m.

Esther Niemann (Konstanz) gewann über 800m in 2:35,38 Minuten. Die Staffel über 4x75m mit Lina Dobler Romy, Maria Hoffmann (beide Salemertal), Lotte Nagel (Konstanz) und Alessia Gentner (Konstanz) wurde Zweiter in 41,03 Sekunden.