Die Veranstaltung ist der Ersatz für die IBL-Einzelmeisterschaften, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Es ist die Gelegenheit, sich in den wichtigsten Disziplinen auf die Badischen Meisterschaften vorzubereiten oder sich noch dafür zu qualifizieren oder einfach nur einen Wettkampf zu absolvieren.

Auch für die 13-jährigen Athleten ist es die letzte Möglichkeit, in Engen noch Normen für den Kadertest am 10. Oktober in Mannheim zu erreichen. Angeboten werden die Laufstrecken bis 800m, Hürdenlauf, Weit, Hoch und Kugelstoßen.