Leichtathletik: „Auf die Plätze, fertig, los“, hieß es bei der VR-Talentiade 2023 im Engener Hegau-Stadion, bei der sich die Grundschüler der vierten Klassen aus Engen und Welschingen trafen, um ihr Können beim Laufen, Springen und Werfen zu zeigen. Die Kinder, die in Mannschaften starteten, legten sich mächtig ins Zeug und sprinteten über 40 Meter, sprangen in drei Minuten möglichst oft weit in die Sandgrube, warfen einen Heulerball in möglichst weit entfernte Zonen und ermittelten die schnellsten Staffeln, die über Hindernisse gelaufen werden mussten. Dabei konnte die Grundschule Engen den Gutschein über 100 Euro zur Anschaffung von Sportgeräten gewinnen.

Gleichzeitig ermittelte das Gymnasium in der Klassenstufe fünf der besten Mannschaften und Einzelsportler im Rahmen der Engener Schulmeisterschaft. Hier gewann das Team 1 der Klasse 5a. Konrektor Ole Wangerin, der auch in der Leichtathletik-Abteilung als Lauftrainerin tätig ist, zeigte sich erfreut über Veranstaltung sowie die Ergebnisse sowie die gute Stimmung und den Besuch zahlreicher Eltern. Die Organisatorinnen und Trainerinnen beim TV Engen, Isabel Meier-Lang und Nicole Minge, freuten sich über 120 Kinder und die wieder erfolgreiche Kooperation mit dem Gymnasium Engen.

Die VR-Talentiade ist eine landesweite Aktion in vielen Sportarten. In Engen hat sie eine lange Tradition und hier werden Talente in der Leichtathletik gesichtet, die anschließend im Verein trainieren können. Beim Regionalkaderstützpunkt Engen ist die Talentiade ein wichtiger Baustein.

Ebenso ist die Kooperation mit dem Gymnasium und dem Anne-Frank Schulverbund ein wichtiges Element bei der Förderung der Leichtathletik als Grundsportart, die im Schulsport eine Stärkung erfahren muss, um die Kinder in den Grundbewegungsarten fit zu machen. (her)

Die Einzelergebnisse:

M11: 1. Anton Pfeiffer, GS Engen, 2. Luis Wikenhauser, GS Welschingen, 3. Anton Reiter, GS Engen

M10: 1. Benedikt Brütsch, GS Engen, 2. Joel Watras GS Welschingen, 3. Finn Teloy GS Engen

W11: Marit Kinzner, GS Engen, 2. Marlina Zirell, GS Engen, 3. Laura Dias Sobradc, GS Engen

W10: Nele Huchthausen, GS Engen, 2. Josephine Johnson, GS Engen, 3. Nelia Frütsche, GS EngenB