Als zahlreiche Nachwuchsringer Ende März die Nachricht bekamen, dass die Deutsche A-Jugendmeisterschaft in Radolfzell nicht stattfinden würde, traf sie das hart. Ihr Saisonhöhepunkt, auf den sie sich das ganze Jahr gewissenhaft vorbereitet hatten, fiel wie alle anderen Sportveranstaltungen der Coronakrise zum Opfer. „Ich war ziemlich enttäuscht“, erklärt Dario Dittrich vom KSV Gottmadingen, „so war das ganze Training umsonst.“

Für den 16-jährigen Hegauer wären die nationalen Titelkämpfe in der eigenen Region etwas Besonderes gewesen, wie auch für die ebenfalls qualifizierten Jannis Rebholz (45kg), Luis Iljiev (48kg), David Gert (55kg), Rafael Kinsfater (60kg), Nick Gert (65kg) und Dominik Stadler (80kg, alle vom Ausrichter VfK Eiche Radolfzell) sowie Leon Brender (55kg, KSV Allensbach) und Alexander Gimmnich (45kg, KSV Wollmatingen). „Mit den Fans, die uns hätten anfeuern können, wäre das schon cool gewesen“, sagt Dittrich.

Für den Deutschen B-Jugendmeister von 2017, der seit diesem Jahr im Sportinternat in Freiburg lebt, ist es das letzte Jahr im Jugendringen. Daher hätte Dittrich sich über diesen finalen Auftritt in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm vor der eigenen Haustüre gefreut. Er denkt aber auch an die jüngeren Jahrgänge, wenn er sagt: „Diejenigen, für die es die erste DM wäre, sind wahrscheinlich noch enttäuschter.“

Der große Rückschlag ist allerdings verkraftet. Dittrich und die anderen A-Jugendringer halten sich nun eben zuhause fit. „Ich gehe fast jeden Tag joggen, sonst mache ich Krafttraining. Klimmzüge, Bankdrücken, Kniebeugen“, sagt der Gottmadinger, der wie die Radolfzeller Jannis Rebholz und Rafael Kinsfater zu den DM-Favoriten zählte. Oder zählt?

Auch der Ausrichter hofft auf ein Happyend

Dario Dittrich wünscht sich jedenfalls, dass die Deutsche Meisterschaft nur verschoben und nicht gleich ganz abgesagt wurde. „Ich hoffe, dass die DM noch stattfindet“, sagt er. Auch der Ausrichter VfK Eiche hat diese Hoffnung noch nicht aufgegeben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch ein Happyend für die enttäuschten Nachwuchsringer.