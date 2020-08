von unserer Sportredaktion

Segeln: Am Wannsee in Berlin waren 24 Mannschaften am Start. Nachdem am ersten Tag die Rennen wegen Flaute abgesagt werden mussten, sicherte sich am zweiten Tag das Deutsche Junioren-Segel-Liga-Team (DJSL) des Bodensee Yachtclubs Überlingen den Sieg. Dies ist ein toller Erfolg für das junge Team – für die beiden Liga-Newcomer Steuermann Jonathan Steidle und Taktiker Finn Kenter ebenso wie für Vorschoter Lasse Kenter Vorschoter und Julia Mayer auf Vorschiffsposition.

Am ersten Tag warteten die Teams auf dem Wasser vergeblich auf Wind und es wurden keine Rennen angeschossen. Am zweiten Tag belohnte guter Wind und blauer Himmel die Geduld aller Teams. Nach der Flaute des Vortags kam es schließlich zu einem „echten Herzschlagfinale“, wie Julia Mayer aus dem Sieger-Team den Showdown der Top-Mannschaften während der letzten Rennen bezeichnete.

Hinter den Überlingern erreichte der Deutsche Touring Yacht Club Platz zwei, das Team des Chiemsee Yacht Clubs wurde Dritter. Der Bodensee-Yachtclub Überlingen freut sich, dass trotz der coronabedingten Einschränkungen bei dieser Regatta dieser tolle Erfolg erreicht werden konnte.