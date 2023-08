Radsport 04. August 2023, 11:58 Uhr

Nach starker Tour de France: Liane Lippert ist heiß auf weitere Gänsehautmomente

Die Radrennfahrerin aus Friedrichshafen will nach ihrem Etappensieg bei der Tour de France nachlegen. Ab Samstag ist sie bei der Rad-WM in Glasgow am Start. Im Interview spricht sie über ihre Ambitionen.