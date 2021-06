SBFV-Pokal vor 8 Stunden

Nach der Pokal-Sensation gegen den SV Linx wartet der nächste Oberligist: Die Spvgg F.A.L. empfängt am Sonntag den Freiburger FC

Mit 3:0 setzte sich die Spvgg F.A.L. am Freitagabend gegen den zwei Ligen höher spielenden SV Linx im Viertelfinale des SBFV-Pokals durch. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, denn bereits am Sonntag (15 Uhr, HSM-Sportzentrum in Frickingen) wartet im Halbfinale der nächste Oberligist. Der Freiburger FC ist Favorit, doch schafft der Landesligist aus dem Linzgau die nächste große Überraschung?