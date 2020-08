Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist nach dem 6:2 (4:0)-Erfolg über Aufsteiger FV Lörrach-Brombach am Mittwoch der erste Tabellenführer der Oberliga. Allerdings sollte die Dimension des Auftaktsieges nicht zu hoch bewertet werden, auch wenn der Rielasinger Coach Michael Schilling sicherlich wichtige Erkenntnisse daraus ziehen konnte.

So scheint es mit der Offensive besser auszusehen als befürchtet. Jetzt, wo nicht alles auf das einstige Sturmduo Battaglia/Plavci zugeschnitten ist, treten Spieler wie der dreifache Torschütze Nico Kunze oder Gianluca Wellhäuser aus deren Schatten, und selbst Abwehrchef Daniel Niedermann schaltet sich erfolgreich ins Hegauer Offensivspiel ein.

Auch scheint das Umschalten von Pokal-Highlight zum Oberliga-Alltag mental gut zu klappen, zeigten sich die Schilling-Spieler gegen Lörrach-Brombach vom Anpfiff weg hellwach, ließen kaum Chancen des Gegners zu und nutzten die eigenen sehr konsequent, sodass das Spiel schon mit dem 4:0 in der 28. Minute eine Vorentscheidung gefunden hatte.

Eine ganz andere Frage als die nach der Offensive stellt sich auf der Talwiese im Hinblick auf den DFB-Pokal. Der TSV Havelse (Niedersachsen) hat es bereits getan, auch Nordost-Regionalligist VSG Altglienicke sowie der Hamburger Pokalsieger Eintracht Norderstedt: Sie alle verzichten in der ersten DFB-Pokalrunde auf ihr Heimrecht.

So spielt Havelse beim Bundesligisten Mainz, Altglienicke tritt beim 1. FC Köln an und Norderstedt in Leverkusen. Der Grund: Die hohen Corona-Auflagen und die kurze Zeit, diese umzusetzen. Für Amateurclubs ist dies kaum zu meistern. Da zudem nur mit einer bescheidenen Zuschauerzahl gerechnet werden darf, haben sich die Amateure entschieden, bei den Profis, wo die Infrastruktur schon angepasst wurde, anzutreten.

Auch der 1. FC Rielasingen-Arlen erwägt, das DFB-Pokalspiel am 12. September nicht als Heimspiel, sondern im Kieler Holstein-Stadion auszutragen. Ein entsprechender Vorschlag des Zweitligisten liegt dem Oberligaverein aus dem Hegau vor.

Oliver Hennemann. | Bild: Jürgen Rössler

„Wir tendieren dazu, in Kiel zu spielen, weil es finanziell günstiger ist. Es gäbe lediglich die Alternative, wieder in Freiburg zu spielen, aber die Miete für das dortige Schwarzwald-Stadion ist hoch, und wenn wir nach Kiel reisen, bekämen wir die Fahrtkosten verrechnet und könnten das Geld, das der DFB für die erste Runde ausschüttet, anders verwenden“, begründet der Sportliche Leiter des Oberligisten, Oliver Hennemann, eine naheliegende Verlegung.