Fußball-Verbandsliga: SV Kuppenheim – SC Pfullendorf 1:2 (1:2). – Jubelnd rissen die Pfullendorfer ihre Arme hoch. Nach 37 Jahren ist der Bann gebrochen, gingen sie im ungeliebten Kuppenheimer Wörtelstadion wieder einmal als Sieger hervor. „Den Sieg haben wir uns mit hoher Kampfmoral redlich verdient, bei unfassbarem Sauwetter und einem Drecksplatz“, ließ SCP-Trainer Adnan Sijaric seinen Emotionen freien Lauf.

Schon wieder ein Pfullendorfer Blitztor

Wie in den Vorwochen schon legte der SC Pfullendorf ein Blitztor vor. 45 Sekunden war das Spiel erst alt, als der Ball über ein Zuspiel von Heiko Behr zu Felix Waldraff gelangte, der aus der Drehung sehenswert das 1:0 in den Winkel setzte. Kuppenheim, das in der ersten Viertelstunde offensiv überhaupt nicht in Erscheinung trat, half ein Freistoß aus 25 Metern. Der abgefälscht an den Pfosten geköpfte Ball flog ins Feld zurück, Benjamin Radke war dankbarer Abnehmer zum unverhofften Ausgleich. Eine weitere aussichtsreiche Chance vereitelte der herausstürmende SCP-Tormann Sebastian Willibald.

SCP insgesamt das gefährlichere Team

Insgesamt aber initiierten die Gäste die gefährlicheren Angriffe. Der von Samuel Peter bediente Behr schoss haarscharf am langen Eck vorbei. Bartosz Broniszewski verlangte aus 16 Metern dem Kuppenheimer Torhüter eine Prachtparade ab. So war das 2:1, das Amadou Marena in zweiten Versuch nach einer Eckballeingabe von Luca Gruber erzielte, durchaus dem Spielverlauf entsprechend.

Linzgauer übernehmen wieder das Kommando

Auch im zweiten Durchgang übernahmen die Linzgauer weitgehend das Kommando. Doch selbst ihre zum Schluss herausgespielten zwingenden Konterchancen vermochten Peter und der eingewechselte Mitchell Connor nicht zu nutzen. Demzufolge stand die Partie bis zum Abpfiff in der 95. Minute „spitz auf knopf“, so Sijaric. Weil die mit ihren langen Bällen operierenden Kuppenheimer sich mit dem Mut der Verzweiflung vor das Pfullendorfer Tor warfen. Die SCP-Abwehr leistete Schwerstarbeit und Willibald hielt zum Schluss mit bravouröser Fußabwehr gegen Emanuele Giardini den hauchdünnen Sieg fest. Und die Gemüter hatten sich bei den Hausherren derart erhitzt, dass der über die Strenge schlagende Marco Lumpp dafür die Rote Karte sah.

SC Pfullendorf: Willibald – Neumaier, Zimmermann, Broniszewski, Marena – Konrad, Simunovic – Gruler (75. Menger), Behr (81. Fritz), Waldraff – Peter (92. Connor). – Tore: 0:1 (1.) Waldraff, 1:1 (19.) Radke, 1:2 (32.) Marena. – SR: Wilke (Merzhausen). – Bes. Vork.: Rot für Lumpp (Kuppenheim, 90.).