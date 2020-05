In der durch die Corona-Problematik trainings- und rennfreien Zeit will eine umtriebige Sportlerin wie Janine Schneider aus Lottstetten selbstverständlich nicht untätig sein. Auch ist es ihr aufgrund der geschlossenen Grenzen kaum möglich, ihren Heimatverein VC Singen vor Ort zu unterstützen.

Deshalb plante die erfolgreiche Mountainbikerin kurzerhand eine Sponsorenfahrt für die Caritas am 1. Mai, da sie an diesem Tag arbeitsfrei hatte.

Wind und Wetter konnten Janine Schneider nicht daran hindern, ihren „Mount Everest“ am Kalten Wangen zu bezwingen. | Bild: Güntert

Bereits morgens um kurz nach 5 Uhr startete die Deutsche Marathon-Meisterin von 2019 am Griessener Berg vor ihrer „Haustür“. Das Ziel der Lottstetterin war es, den Berg so oft wie möglich mit dem Rad zu bezwingen, um Gelder für die Caritas in Deutschland zu „erfahren“.

Abends um 19.34 Uhr nach 51 Anstiegen, 266 Kilometern und 9043 Höhenmetern beendete Schneider zufrieden ihre Aktion. Sie hatte quasi den Mount Everest bezwungen und inzwischen rund 6000 Euro für die Caritas erfahren.

Der Radcomputer ist der Beweis. Janine Schneider saß 13:42 Stunden auf dem Rad und ist 266 Kilometer mit 9043 Höhenmetern gefahren. | Bild: privat

Karsten Keller, ihr Partner, Betreuer, Techniker und ebenfalls passionierter Fahrer beim VC Singen motivierte sie über den langen Tag auch während des vielen Regens ebenso wie die rund 30 Zuschauer, die über den Tag verteilt an der Strecke waren.