Fußball vor 6 Stunden

Mit Tempofußball ins Finale des Bezirkspokals: Der SC Konstanz-Wollmatingen gewinnt die gute Partie beim TSV Aach-Linz – die Stimmen zum Spiel

Serdar Yalcinkaya, Trainer des SC Konstanz-Wollmatingen, und Patrick Hagg, Coach des TSV Aach-Linz, waren zufrieden mit den Leistungen ihrer Mannschaften im Halbfinale des Bezirkspokals. Hagg haderte allerdings mit der Gelb-Roten Karte kurz nach dem 1:1 für Achim Schwellinger. In seinen Augen war dies eine Schlüsselszene für den 2:1-Auswärtssieg des SC Konstanz-Wollmatingen, der nun im Finale am Samstag in Bodman auf Anadolu Radolfzell trifft.