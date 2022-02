von Andreas Joas

Handball: Als Publikumsliebling und mit 223 Treffern viertbester Torjäger der 2. Bundesliga ging er im Sommer 2017 wieder zum HBW Balingen-Weilstetten. Im Sommer kommt Gregor Thomann mit der Erfahrung aus inzwischen 90 Erstliga- und 110 Zweitliga-Partien zur HSG Konstanz zurück. 505 Tore erzielte der Rechtsaußen dabei in der 2. Bundesliga und 162 in der 1. Bundesliga. Stets war der aktuelle Vize-Kapitän des HBW Balingen-Weilstetten einer der besten Schützen des HBW. Bei der HSG unterschrieb der Linkshänder einen ligaunabhängigen Vertrag bis Juni 2023.

Tiefe Spuren hatte Thomann in der Saison 2016/17 im gelb-blauen Trikot hinterlassen. Mit 35 Punkten, Rang 14 und dem Klassenerhalt in der stärksten zweiten Liga war sie eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte. Viele Fans hatten ihr Herz an den offenen, lebensfrohen Sportler aber vor allem Menschen Gregor Thomann verloren – und Thomann auch ein bisschen an die HSG. So ganz weg war er auch nie.

Kontakt nach Konstanz brach nie ab

Der Kontakt nach Konstanz riss nie ab, er unterstützte die HSG beim Crowdfunding, wirkte als Co-Kommentator im Livestream und stand die ganze Zeit über mit Verantwortlichen und Fans in Verbindung. Geschäftsführer André Melchert hatte sich schon früh um eine Rückkehr bemüht.

2017 hatte Thomann zu einem möglichen Comeback fast prophetisch gesagt: „Das kann ich mir immer vorstellen. Sollte das irgendwann wieder einmal passen, würde ich jederzeit gerne und sofort zur HSG zurückgehen. Außer den Rhein-Neckar Löwen und Kiel, die sich sowieso nie bei mir melden werden, kommen für mich ohnehin nur Konstanz und Balingen in Frage.“

Handball Nach dieser Saison geht der Kapitän von Bord Das könnte Sie auch interessieren

So kommt es jetzt tatsächlich. „Gregor ist ein super Mann auf Rechtsaußen. Mit ihm, Felix Fehrenbach und Lukas Köder haben wir ein tolles Trio auf dieser Position“, freut sich Geschäftsführer André Melchert samt ganzem Umfeld über den gelungenen Coup.

Gregor Thomann soll bei der HSG als Anführer vorangehen

Allerdings ist es nicht nur die sehr hohe sportliche Qualität, die Thomann bei der HSG einbringen soll, auch als Führungsspieler ist er in einem der jüngsten Teams der 3. Liga gefragt. Mit inzwischen 29 Jahren und der Erfahrung von über 200 Bundesligaspielen soll er als Anführer vorangehen und Emotionen in das Spiel bringen.

Mitreißende Spielweise

Diese emotionale, mitreißende Spielweise hatte schon bei seinem ersten Gastspiel die HSG-Fans begeistert. „Gregor wird auf und neben dem Spielfeld ein wichtiger Teil sein“, so Melchert. Zudem wird Thomann wie schon in seinem ersten Jahr in Konstanz im Jugendbereich aktiv sein. Noch ist der Trainer-B-Lizenzinhaber für die B1-Jugend des HBW verantwortlich.

Der 1,78 Meter große Torjäger freut sich schon auf die Rückkehr. „Wenn ich an Konstanz denke, kommen in mir besondere Emotionen hoch. Wir hatten eine krasse Dynamik und Euphorie. Das ganze Jahr war extrem emotional und voller geiler Erfahrungen.“ Zur zweiten Entscheidung für Konstanz fügt er an: „Ich wollte etwas, was mir Spaß macht, mir Erfüllung gibt“, so der gebürtige Villingen-Schwenninger.