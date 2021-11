Fußball vor 1 Stunde

Mit 26 Jahren an der Seitenlinie: Was Johannes Allgaier, Coach des SV Denkingen II, so sehr am Trainerjob reizt

In der vergangenen Saison hat Johannes Allgaier noch in der Landesliga-Reserve des SV Denkingen gespielt. Seit Sommer diesen Jahres ist er Trainer dieser Mannschaft, die in der Kreisliga A (Staffel 3) am Wochenende nach einem 0:3-Rückstand beim Türkischen SV Pfullendorf noch ein 3:3-Remis schaffte. Warum er es nicht bereut, mit 26 Jahren nur noch sporadisch auf dem Platz zu stehen.