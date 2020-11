Zur Person

Omar Sijaric wurde am 2. November 2001 in Pfullendorf geboren. Mit dem Fußballspielen hat er im Alter von vier Jahren beim SC Pfullendorf angefangen. Er durchlief mehrere Auswahlmannschaften und wechselte im Sommer 2017 als 15-Jähriger ins Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten 1. FC Heidenheim. In seiner A-Juniorenzeit absolvierte er beim FCH 36 Bundesligaspiele und erzielte dabei sechs Treffer. Parallel lief Sijaric, der einen deutsch/montegrinischen Pass hat, zudem erstmals für die U19-Nationalmannschaft Montenegros auf. Seit dieser Saison steht der Mittelfeldspieler beim Drittligisten Türkgücü München unter Vertrag. (jwi)