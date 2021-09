von Hermann Hummlerseesport@suedkurier.de

Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Mühldorf (Samstag, 20 Uhr, BZ Salem). – Christian Pampel hat schon viel erlebt in mehr als einem Vierteljahrhundert als Volleyballer. Aber noch keine Situation, wie jene vor dem Start in die neue Saison. „Optimal ist das nicht“, sagt der 42-Jährige. „Aber wir müssen mit der Situation umgehen, sie so hinnehmen, wie sie ist.“

Aderlass war nicht zu kompensieren

Mimmenhausen, Tabellenfünfter der vergangenen Spielzeit, hat den Aderlass von sieben Spielern nicht komplett kompensieren können. So muss der Verein mit einem unvollkommenen Kader in seine vierte Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse gehen.

Qualität und Quantität im Mittelblock und Libero

Im Mittelblock (Birkenberg, Streibl, dazu die Neuen Zippel und Knaus) und bei den Liberos (Müller und der Neue Reusch) herrscht Qualität und Quantität. Bei den übrigen Mannschaftsteilen gibt es Lücken. Auf der Außenbahn stehen Pampel nur drei Männer zur Verfügung: Hoffmann, Ott und Schlag. Alle erfahrene Zweitligaspieler, klar. Einer mehr aber ist eigentlich notwendig und Standard im professionellen Volleyballsport.

Verpflichtung hat sich zerschlagen

Mimmenhausen hatte auch einen vielversprechenden Kandidat an der Angel. Weil aber der Verein seinen Spielern kein Geld bezahlen kann, muss er versuchen, über „unser tolles Umfeld, den Spaß, den wir beim Spiel haben, Hilfe bei der Jobsuche, oder die Uni in Konstanz“ gute zweitliga-taugliche Spieler zu rekrutieren. Weil aber der Studiengang des Freiburgers in Konstanz nicht angeboten wird, hat sich dessen Verpflichtung zerschlagen. Sehr ärgerlich. Denn „das hätte super gepasst“, bedauert Pampel.

Baustelle Zuspiel und Diagonal

Und er hätte eine Baustelle weniger, sieht das aber nicht tragisch. Unruhig macht ihn schon eher, dass der TSV zwar drei Zuspieler in der Kaderliste stehen hat, der eine aber, der reaktivierte Lukas Diwersy, aus Zeitgründen nur Aushilfe ist. Für den Fall, dass sich Federico Cipollone verletzt. Und der andere, Sven Gerdes, ist erst einmal „ein langfristiges Projekt“. Und dann ist da noch die Diagonale. Beim Hauptangreifer, immer dann im Einsatz, wenn‘s schwierige Bälle zu versenken gilt, muss sich der TSV gezwungenermaßen alleine auf Oldie Christian Pampel verlassen.

Zeug fürs obere Drittel

Der glaubt dennoch, dass der TSV das Zeug fürs obere Tabellendrittel hat. Unter einer Voraussetzung: „Keine Verletzungen“. Im anderen Falle „sind wir eine Wundertüte.“ Und die trifft zuerst auf Mühldorf in einer Liga, die „so ausgeglichen und gut sein wird wie die vergangene“, urteilt Pampel. Kein Kontrahent erscheint ihm schwächer, Dresden und Leipzig seien besser als vergangene Punkterunde, Meister Grafing blieb in der 2. Liga und Karlsruhe habe sich stark verstärkt.

Mimmenhausen freut sich riesig auf die Saison

Alles harte Nüsse, schwere Brocken für den TSV Mimmenhausen, der sich trotz der Widrigkeiten riesig auf die neue Saison freut. Alleine schon deshalb, weil wieder Fans, die auch von der Konkurrenz viel gelobten, in die BZ-Arena kommen dürfen (wer und wie auf der Homepage des TSV Mimmenhausen zu erfahren). Und weil „wir auch unter diesen Umständen gut spielen“ werden.

Der Kader des TSV Mimmenhausen

Mittelblock: Bogdan Birkenberg, Tobias Streibl, Tim Knaus, Pascal Zippel.

Außenangriff: Jonas Hoffmann, Lukas Ott, Heiko Schlag.

Zuspiel: Federico Cipollone, Lukas Diwersy, Sven Gerdes.

Diagonal: Christian Pampel.

Libero: Joshua Müller, Johann Reusch.