Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mühldorf – TSV Mimmenhausen 3:2 (20:25, 25:18, 25:21, 22:25, 15:13). – Zum zweiten Mal in dieser Saison hat der TSV Mimmenhausen einen Tiebreak gegen Mühldorf verloren (20:25, 25:18, 25:21, 22:25 und 15:13). Zum zweiten Mal hat sich in den vier vorhergehenden Sätzen keine der beiden Mannschaften einen vorentscheidenden Vorteil verschaffen können. Während im Hinspiel der Schiedsrichter keinen Einfluss auf den Ausgang der unterhaltsamen Partie genommen hatte, sah dies bei der erneut auf teilweise sehr gutem Niveau stehenden Match am Samstag völlig anders aus. Michael Schleichers Fehlentscheidung sorgte für das 15:13, frenetischen Jubel bei Mühldorf und erst mal tiefen Frust bei Spielern von Mimmenhausen.

Schiedsrichter entschuldigt sich bei Mimmenhausen

„Er hat sich bei uns entschuldigt“, sagt Trainer Christian Pampel, der auf seinen Einsatz zugunsten von Lukas Ott auf der Diagonalen verzichtet hatte. „Aber wir diskutieren nicht lange mit dem Unparteiischen“, fügt er an. Obwohl die Proteste gerechtfertigt waren. Denn Libero Ferdinand Tille hatte den Ball innerhalb der 3-Meter-Line auf Zuspieler Alexander Brandstetter gepasst. Sein Angriff zum 15:13 war regelwidrig. Er hätte nur einen Dankeball übers Netz spielen dürfen. Statt 13:15 hätte der Zwischenstand 14:14 lauten müssen. „Wir haben aus einem 5:9 ein 13:14 gemacht“, hat Pampel Verständnis für den Frust seiner Spieler. Mit dem 14:14 wäre das Momentum auf unserer Seite gewesen, wir hatten eine Siegchance.“

Ein ärgerliches 2:3 in Mühldorf

Unterm Strich ein ärgerliches Resultat, das aber sportlich fair akzeptiert wird. Weil der TSV Mimmenhausen trotz der wenig erfreulichen Umstände gut gespielt hat. Gegen ein Mühldorf, das sich mit zwei erstligaerfahrenen Spielern entscheidend verstärkte. Unterhaching beendete seine Bundesligasaison im Februar, Mittelblocker Paul Gehringer und Diagonalangreifer Juro Petrusic wechselten an den Inn. Beide hatten letztlich einen ordentlichen Anteil am knappen Erfolg für Mühldorf.

Mimmenhausen startet gut ins Spiel

Aber die Gäste vom Bodensee waren gut in das Match gestartet. Den ersten Satz, unterstützt von vielen Aufschlagfehlern der Gastgeber, gewannen sie nach einer blitzsauberen Endphase 25:20 ((8:7, 16:15). Sowie Mühldorf seinen Aufschlag ins Feld brachte, so schnell bekam die Mimmenhausener Annahme Probleme (Pampel: „die Halle ist sehr flach“). Wenn außerdem der eigene Aufschlag zu wenig Druck ausübt, geht das nach hinten los. Wie im zweiten Durchgang (7:8, 14:16, 18:25). Dass Mimmenhausen aufgrund des unruhigen Saisonverlaufs keinen Rhythmus hat, zeigte sich auch im dritten Abschnitt. Der Wechsel von Heiko Schlag auf Jonas Hoffmann blieb ohne Wirkung beim 21:25 (7:8, 14:16), ebenso der von Tim Knaus für Streibl. Aber Mimmenhausen gab sich nicht geschlagen, sorgte mit einem überzeugenden 25:22 (7:8, 16:15) im vierten Durchgang für den Satzausgleich und den Tiebreak.

Christian Pampel lobt seine Mannschaft

„Wir haben gut gespielt“, lobt Pampel auch und gerade Ott (Diagonal) und Frings (Außenangriff), die sich in ihre neuen Rollen noch finden müssen. Das brauche seine Zeit. Dass es in Mühldorf erneut nicht zu zwei Punkten reichte: „Schwamm drüber! Das tut uns nicht weh. Damit kann ich leben.“

TSV Mimmenhausen: Cipollone (MVP), Frings, Streibl (Knaus), Ott, Hoffmann (Schlag), Zippel, Reusch.