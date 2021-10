Volleyball, 2. Bundesliga: Dentalservice Gust Dresden – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr, Volleydrome Bürgerwiese). – Mehr Zeit als üblich hatten die beiden Teams nach dem spielfreien Wochenende, um sich auf diese reizvolle Aufgabe zwischen dem Tabellenvierten Mimmenhausen und dem Tabellensiebten Dresden vorzubereiten, die Spielabläufe weiter zu verfeinern und die in den ersten drei Partien der noch jungen Saison erkannten Defizite abzustellen.

Mimmenhausen hat vierten Außenenagreifer

Auf der faulen Haut ist beim Tabellenvierten also niemand gelegen. „Wir haben ganz normal unser Trainingspensum abgespult“, sagt Spielertrainer Christian Pampel. Mit einer Besonderheit: Mimmenhausen hat nun neben Lukas Ott, Jonas Hoffmann und Heiko Schlag einen vierten Annahmespieler und Außenangreifer. Tim Frings heißt der junge Mann, der von der FT Freiburg kommt und in Konstanz studieren wird. Ein Nachwuchsspieler zwar noch, über dessen Verpflichtung Trainer Pampel sich dennoch sehr freut: „Er hilft ungemein beim Training“, da der TSV nun mit zwei kompletten Teams üben kann. Und im Spiel hat Pampel nun noch mehr Möglichkeiten. Sei es beim Aufschlag, oder um einem seiner etablierten Angreifer mal eine Auszeit zu gönnen.

Gegen Dresden enge Kiste erwartet

Dass es für den 1,94m großen 20-Jährigen noch nicht gleich zu einem Stammplatz reicht, ist klar. Für Pampel ist Frings zunächst einmal eine mittelfristige Option. „Er kann ein guter Zweitligaspieler werden“, ist sich sein neuer Trainer sicher. Bis er aber gegen ein Team wie das von Dresden in der Starting Six wird auflaufen, vergehen noch „ein oder zwei Jahre“. Das Duell werden am Samstag die etablierten Kräfte angehen müssen. Zumal der Gastgeber alles andere als ein leichtgewichtiger Kontrahent ist. Schon Ende der vergangenen Saison hatten sich die Teams einen echten Schlagabtausch geliefert, den der TSV Mimmenhausen nur mit Mühe am Ende 3:2 gewann. Mit einer ähnlichen engen Kiste rechnet Pampel auch dieses Mal.

Mimmenhausen will die Sachsen bremsen

Dresden sei eine „junge, wilde Mannschaft“, warnt der TSV-Coach davor, die Burschen von Trainer Niklas Peisl in einen Lauf kommen zu lassen. „Dann kann sie schnell sehr gefährlich werden. Sie springen gut, hauen drauf, geben keinen Ball verloren und spielen einen sehr athletischen Volleyball.“ Altersbedingt aber sei ihre Technik noch nicht ausgereift. Kann Mimmenhausen ihre Angriffe kontrollieren, fehlen ihnen schon mal Lösungen. „Soweit die Theorie“, so Pampel trocken. Ob es gelingt, die Sachsen zu bremsen, hänge stark davon ab, wie der TSV die lange Fahrt an die Elbe und den langen Tag („um 8.30 Uhr geht‘s los“) meistere.

Ähnliche Leistung wie gegen Gotha bringen

Dass Kapitän Lukas Ott & Co. Potenzial haben, bewiesen sie mit dem 3:1 gegen Gotha. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir danach keine Pause hätten einlegen müssen. Den Schwung aus der Partie hätte ich gerne mitgenommen“, sagt Pampel. Denn: Eine ähnlich gute Leistung wie jene zuletzt gegen Gotha sollte der TSV Mimmenhausen im Volleydrome schon aufs Parkett legen. Sonst wird‘s nichts mit dem erhofften Siegerbierchen auf der langen Rückfahrt an den Bodensee.