Volleyball, 2. Bundesliga: SV Schwaig – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Hans-Simon-Halle). – Der TSV Mimmenhausen steht vor einer sehr reizvollen Aufgabe: Beim höchst interessanten Duell zwischen dem Tabellenvierten Mimmenhausen und dem -fünften Schwaig gibt die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga ihre Visitenkarte beim heimstarken Gastgeber vor den Toren von Nürnberg ab. Die Franken haben 2022/23 in der gewöhnungsbedürftigen Hans-Simon-Halle fünfmal gewonnen und nur zwei ihrer sieben Partien verloren. Außerdem holten sie in ihren letzten drei Spielen neun Punkte. Zuletzt mit einem dicken Ausrufezeichen – ein 3:1 beim (ersatzgeschwächten) Spitzenreiter Karlsruhe.

Nicht nur die Kristallkugel weiß es

Der Gastgeber ist, zu der Feststellung braucht es keine Kristallkugel, ein ganz anderes Kaliber als zuletzt Schlusslicht TSV Mühldorf. „Schwaig ist nett, fair und sympathisch“, beschreibt Christian Pampel den kommenden Gegner. Das sind Mühldorf und die meisten anderen Kontrahenten in der Liga ebenfalls, mehr oder weniger. Mit diesen Attributen allein gewinnt niemand einen Blumentopf im Sport. Der Mimmenhausener Spielertrainer zählt deshalb auch ein paar Charakteristika auf, die die Mannschaft von Trainer Milan Maric auf dem Spielfeld beschreiben: sehr gefestigt, einige sehr gute Zweitligaspieler in ihren Reihen, die schon lange zusammen spielen. Zuspieler Moritz Gärtner, zum Beispiel, gehört da ganz sicher dazu, und vor allem Max Bibrack auf der Außenposition. Nicht zu vergessen der polnische Diagonalangreifer Michal Dzierwa. Bibrack übrigens steht mit sieben Gold- und einer Silbermedaille ganz oben in der Liste der „Most Valueable Player“.

Erkenntnisse aus dem Hinspiel ummünzen

Auch ohne Kristallkugel weiß der Mimmenhausener Spielertrainer, was von ihm und seiner Mannschaft verlangt wird. Schön wäre es, wenn sie die Erkenntnisse aus dem Hinspiel ummünzen könnten. Mimmenhausen gewann das Heimspiel nach umkämpften Beginn am Ende mit 3:1. Weil sich das Team „vom fast fehlerfreien“ (Pampel) SV Schwaig nicht den Schneid abkaufen ließ. „Wir sind konzentriert geblieben, haben sie an einer Ecke unter Druck gesetzt“, erinnert sich Christian Pampel gerne. Welche Ecke das war, will er nicht verraten. Ob sie auch am Samstag Wirkung zeigt? Versuchen wird er es jedenfalls, der TSV Mimmenhausen, der Mitte der Woche nur Libero Johann Reusch im Krankenstand hatte. Der Rest wird wohl spielen können.

Gegen Schwaig immer schwer getan

„Wir wollen unsere Strategie und Taktik durchziehen“, hofft Pampel darauf, dass es am Samstag endlich klappt. Denn: Solange der TSV Mimmenhausen in der zweithöchsten Liga spielt, hat er noch nie in Schwaig gewonnen. Im ersten und zweiten Jahr, 2019 und 2020, milderte noch jeweils ein Punkt die Niederlage. An den folgenden Punkterunden fuhren die Gäste leer und enttäuscht zurück an den Bodensee. „Gegen Schwaig taten wir uns immer sehr schwer“, sagt Pampel und fügt im nächsten Satz hinzu: „Höchste Zeit, das zu ändern!“

Muster fürs besser Machen hat der TSV Mimmenhausen

Wie das im Einzelnen angegangen werden wird, das will der Spielertrainer natürlich nicht öffentlich machen. Muster fürs besser Machen hat er zur Genüge. Gelingt es dem TSV, in der Hans-Simon-Halle so erfolgreich zu sein wie noch nie in seiner Zweitligazeit, geht nicht nur eine Negativserie zu Ende. Dann hält Mimmenhausen außerdem seinen Tabellennachbarn auf Distanz und Anschluss an die Tabellenspitze, die zuletzt erstaunlich oft stolperte. Das klingt doch alles nach einer sehr reizvollen Aufgabe.