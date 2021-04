2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Grafing 1:3 (25:16, 22:25, 24:26, 19:25). – Mimmenhausen hat die Meisterschaftsfrage nicht noch einmal spannend machen können. Am Karsamstag unterlag die Mannschaft dem Tabellenführer mit 1:3. Nichts wurde aus dem Wunsch von Christian Pampel, als einzige Mannschaft in der Saison den Gast zweimal zu besiegen. Grafing setzte sich gegen einen Gastgeber durch, der sich mit allem, was er hatte, wehrte, auf Augenhöhe mit dem zukünftigen Meister.

Grafing staunte

Was der TSV Mimmenhausen zu leisten im Stande ist, wenn er konzentriert und im Kopf frei Volleyball spielt, zeigte er im ersten Satz. Das versetzte er Grafing in Staunen, und die Fans der Gelb-Blauen ins Schwärmen. Unglaublich, wie sicher sie aufschlugen, die Gastgeber, in der Annahme sattelfest waren, Zuspieler Michael Diwersy präzise passte, der Block auf Ballhöhe und die Angreifer, vor allem Christian Pampel (13 Punkte), jede auch noch so geringe Möglichkeiten zum Punkten nutzten. Nur konsequent deshalb: Mimmenhausen setzte sich schnell und entscheidend ab (8:7, 16:11, 24:14), blieb dominant bis zum überraschend deutlichen 25:16.

Echtes Spitzenspiel

Dass sich das Grafing im zweiten Satz nicht mehr bieten lasse würde, war so klar wie die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass Mimmenhausen noch einmal solch eine brillante Vorstellung aufs Parkett würde zaubern können. Und so entwickelte sich der zweite Satz zum echten Spitzenspiel. Mit Chancen auf beiden Seiten. Gute Aufschläge (in der Hauptsache Floats) der Bayern setzten Mimmenhausen unter Druck, die Grafinger hatten sich gut auf Pampel und dessen Angriffskollegen eingestellt: Punkten ging nun nicht mehr so leicht von der Hand. Und so unterlag Mimmenhausen am Ende (7:8, 16:15, 21:20, 22:24) nach einem spannenden Schlagabtausch, den es nicht zwingend hätte verlieren müssen.

Führung wechselt hin und her

Hin und her, auf und ab ging es auch im dritten Satz zur Sache. Mal führte Mimmenhausen (8:6), dann wieder Grafing (16:15). „Wir haben gezeigt“, sagt Außenangreifer Lukas Ott, „dass wir gute Leistung abliefern können.“ Mimmenhausen blieb dran, glich durch Hoffmann zum 23:23 aus, musste den Satzball hinnehmen. Den egalisierte Pampel, der zum MVP gewählt wurde. Aber den zweiten verwandelten im entscheidenden Moment die etwas glücklicheren Gäste zum 26:24.

In die Defensive gedrängt

Schon früh im vierten Abschnitt sah sich Mimmenhausen in die Defensive gedrängt (6:8, 11:16). Nichts lief mehr locker wie am Schnürchen. Der Tabellenvierte, nun mit zwei Liberos (Pilihaci in der Annahme, Schlag für die Abwehr), musste um jeden Punkt hart kämpfen – und blieb oftmals auch in langen Rallyes (zum Beispiel nach Pampels spektakuläre Fußabwehr) zweiter Sieger. Grafing auf der anderen Seite gelang nun so gut wie alles, hielt Mimmenhausen auf Distanz (15:21) und gewann das Spitzenspiel am Ende mit dem 25:19 3:1. Mimmenhausen hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt, war „aber nicht traurig über das 1:3, weil wir gut gespielt haben“, wie Lukas Ott zurecht anmerkte.

TSV Mimmenhausen: Birkenberg, M. Diwersy (Waldinger), Ott, Streibl, Pampel, Hoffmann, Pilihaci, Schlag.