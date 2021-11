Volleyball, 2. Bundesliga: Baden Volleys SSC Karlsruhe – TSV Mimmenhausen 3:0 (25:19, 25:23, 25:16). – Der TSV Mimmenhausen hat das Spitzenspiel und damit auch die Tabellenführung verloren. Beim 19:25, 23:25 und 16:25 in 78 Minuten hatte die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel nur im zweiten Durchgang dem Gastgeber Paroli bieten können. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“, weiß Pampel, warum das Ergebnis so eindeutig ist. Und Karlsruhe? „Zum ersten Mal in dieser Saison haben wir fast alle taktischen Vorgaben zu einhundert Prozent umsetzen können“, sagt Jens Sandmeier. Der Kapitän des neuen Spitzenreiters ragte heraus aus einer SSC-Mannschaft, die auf vielen Positionen besser besetzt war als Mimmenhausen. Sandmeier wurde von Christian Pampel als MVP gewählt. Bei Mimmenhausen wurde die Auszeichnung Jonas Hoffmann zuteil.

Wackliger Mimmenhauser Auftakt

Gleich zu Beginn des ersten Satzes „haben wir zu viele Fehler gemacht“, moniert Pampel den wackligen Auftakt. Der führte schnell zum 0:3, und einem steten Hinterher-Rennen von Karlsruhe, das klar (8:3, 16:11) vorn lag. Da half auch die lautstarke Anfeuerung durch die Black Wall, den Fanklub des TSV, nichts. Von wegen „der TSV ist wieder da“. Erstaunlich lethargisch, ohne den Fighting Spirit, der den TSV Mimmenhausen in so manchem Duell erfolgreich gemacht hat, präsentierte sich das Team um Kapitän Lukas Ott.

Keinen Druck auf Karlsruhe ausgeübt

Wer aber den Topfavoriten auf die Meisterschaft nicht beschäftigt, der wird gnadenlos bestraft. Egal, ob das ein Team von der Tabellenspitze oder eines aus dem Ligakeller ist. „Weil wir keinen Druck auf Karlsruhe ausgeübt haben“, ärgert sich Pampel, „konnte Karlsruhe locker aufspielen.“ Zwar startete der TSV auch im zweiten Satz (3:7) fehlerhaft, dann aber gelang den Gästen vom Bodensee eine Rallye (7:8, 11:8). Der Vorsprung war danach jedoch schnell wieder aufgebraucht, nur jetzt spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe, führte Mimmenhausen im knappen Rennen um den Satzgewinn (16:15, 19:18, 21:20). Bis zur seltsam emotionslosen Auszeit (21:22), nach der auch der zweite Durchgang zurecht an die fokussiertere Mannschaft ging.

Nichts Neues im dritten Satz

Nichts Neues im dritten Satz. Wieder lag der TSV Mimmenhausen klar zurück (5:8), fiel es ihm immer noch „wahnsinnig schwer, in die Partie zu finden“ (Pampel). Das gesamte Team auswechseln war logischerweise keine Option für den Spielertrainer. Und die Ersatzbank sollte nicht für den pomadigen Auftritt büßen. Bei Karlsruhe sah das ganz anders aus. Wer immer auch eingewechselt worden war, hielt das hohe Niveau, und Trainer Antonio Bonelli nutzte seine topbesetzte Bank in jedem Durchgang voll aus. Entsprechend deutlich ging denn das einseitige Topspiel (16:9, 22:13, 25:16) zu Ende.

Breaks nicht genutzt

Was es gebraucht hätte, um die Baden Volleys in ihrem Sturmlauf zu stoppen? „Breaks“, sagt Pampel. „Aber die Möglichkeiten dazu haben wir nicht genutzt.“ Manchmal, so der Spielertrainer, ginge das über den Kampf. Davon war aber am Samstag vom TSV Mimmenhausen herzlich wenig zu sehen.

TSV Mimmenhausen: Ott, Birkenberg (Streibl), Pampel, Hoffmann (MVP), Zippel, Cipollone, Reusch.