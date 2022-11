Volleyball, 2. Bundesliga: TV/DJK Hammelburg – TSV Mimmenhausen 3:2 (30:28, 19:25, 20:25, 29:27, 15:13). – Das war nicht der Tag des TSV Mimmenhausen. Am Sonntag musste die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel nach einem umkämpften Spiel ihre erste Niederlage hinnehmen. Die FT Freiburg ist nun die einzige Zweitliga-Mannschaft, die nach einem Drittel der Saison noch kein Spiel verloren hat. Wer fünf Matchbälle nicht verwerten kann, das 24:22 im vierten Satz endete mit einem unglaublichen 29:27 zugunsten des TV/DJK Hammelburg, den Tiebreak trotz sechs direkten Punkten nach Fehlaufgaben der Hammelburger nicht zum knappen Erfolg nutzen kann, der darf sich nicht wundern, wenn der Gegner triumphiert.

Hammelburg hat echt gut gespielt

Tut der TSV Mimmenhausen in Person seines besten Mannes auch nicht. Christian Pampel wurde zum Mann des Spiels beim TSV, hätte sich aber nicht selbst gewählt. „Niemand verliert gerne“, sagt der Diagonalangreifer, aber wenn die Mannschaft diese große Anzahl an Siegchancen nicht nutze, liege das nicht alleine an einem nur in Teilen wenig überzeugenden TSV. Konkret: „Hammelburg hat echt gut gespielt“, lobt Pampel den Gegner. So gut, dass Mimmenhausen, das zunächst mit Philipp Hornung als Zuspieler begann, in Bedrängnis geriet. Ab dem zweiten Satz spielte Federico Cipollone den intensiven Schlagabtausch zu Ende. An Hornung lag es nicht, dass Mimmenhausen den ersten Durchgang nach 0:6-Rückstand knapp 28:30 verloren hatte.

Mimmenhausen oft vom gegnerischen Block gestoppt

Hammelburg erwischte eine tolle Tagesform („Was ist denn hier los“, rief der Hallensprecher mehrmals verwundert), kompensierte zum Beispiel im Tiebreak seine schwache Aufschlagbilanz mit einer „hundertprozentigen Quote“ (Pampel) im Angriff. „Vor allem Moritz Rauber hat da den Unterschied gemacht.“ Der Bruder des Mimmenhauseners Joshua Rauber habe alle Bälle gekillt. Und Mimmenhausen eben nicht. „Wenn wir den Ausgang der Partie in der eigenen Hand hatten“, klagt Pampel, „dann haben wir den Punkt nicht immer gemacht.“ Nicht einmal gegen einen Einerblock! Der Gastgeber hatte auch da die besseren Werte: „Hammelburg machte zu viele direkte Blockpunkte gegen uns.“

Pampel: „Wir haben trotz allem gut gespielt“

Dennoch ist das erstaunliche und so nicht erwartete 2:3 für Christian Pampel kein Beinbruch. „Wir haben ja trotz allem gut gespielt“, fasst der Spielertrainer rekordverdächtige zweieinhalb Stunden Volleyball auf sehr hohem Niveau zusammen. Die Niederlage habe gezeigt, dass wir „noch ein paar Hausaufgaben mehr zu erledigen haben.“ Eine Erkenntnis, die beim einen oder anderen Mimmenhausener Volleyballer noch länger dafür sorgt, dass dieser Schlagabtausch mit Hammelburg nicht als abgehakt durchgeht.

TSV Mimmenhausen: Jalowietzki, Birkenberg, Pampel, Hoffmann, Zippel, Hornung, Cipollone, Reusch.