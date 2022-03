Volleyball, 2. Bundesliga: Volley YoungStars Friedrichshafen – TSV Mimmenhausen (heute, 20 Uhr, Messehalle B4). – Obwohl ein Mittwochspiel im eh schon sehr angespannten Terminplan-Kram eher widerwillig angenommen wird, auf dieses Duell freuen sich alle Beteiligten. Das Derby ist stets etwas Besonderes für die beiden Zweitligaklubs. Der Talentschuppen aus Friedrichshafen war stets und wird also auch dieses Mal besonders motiviert sein im Duell mit dem Nachbarn und Favoriten Mimmenhausen.

Kitzlige Aufgabe für TSV Mimmenhausen

Aber auch deshalb sieht sich Christian Pampel einer kitzligen Aufgabe gegenüber: Die jungen Spieler und ihr Leistungsvermögen, keiner ist älter als 18 Jahre, korrekt einzuschätzen, das sei echt schwer, meint der Mimmenhausener Spielertrainer. Wegen ihrer Spielweise. Sie könnten nicht immer ihre beste Leistung abrufen. Die YoungStars seien so etwas wie eine „Wundertüte“. Man wisse nie, was beim Öffnen zum Vorschein komme. „Entweder sind sie so stark, dass sie jedem Gegner echt gefährlich werden können“, das wissen Pampel – und Meisterschaftsfavorit Karlsruhe. Der Überflieger der Liga musste unlängst ein sensationelles 0:3 vor heimischem Publikum gegen die Grünschnäbel vom Bodensee quittieren. Wenn es bei der Mannschaft von Trainer Adrian Pfleghar flutscht, muss sich jeder Gegner warm anziehen. Läuft es aber nicht, hängen die Köpfe auch genauso schnell, „schaufeln sie sich selbst das eigene sportliche Grab“ (Pampel).

Pampel erwartet „anderes“ YoungStars-Team

So wie im Hinspiel. Das verlor der Bundesstützpunkt in Mimmenhausen nach einem wirklichen schlechten Auftritt sang- und klanglos mit 0:3. Zum großen Ärger von Trainer Adrian Pfleghar. „Wir können das viel besser“, kommentierte der YoungStars-Trainer das Fehlerfestival seiner jungen Burschen. Dass ihr Coach sie zurecht harsch kritisiert hatte, bewiesen sie in den folgenden Wochen. Christian Pampel geht deshalb davon aus, dass sich am Mittwochabend ein „anderes YoungStar-Team“ dem TSV Mimmenhausen präsentieren wird.

Friedrichshafen hat noch eine Rechnung offen

Schon alleine deshalb, weil den Nachwuchsvolleyballern diese Hinspiel-Niederlage überhaupt nicht geschmeckt hatte, also noch eine Rechnung mit dem TSV Mimmenhausen, der auch am Mittwoch nicht in Bestbesetzung wird antreten können, offen ist. Vor allem aber, weil „die YoungStars sich im Laufe der Saison weiterentwickelt haben“, begründet Pampel seine Meinung. „Es lag nicht an Mimmenhausen, dass wir vergangenen Oktober 3:0 gewannen“, sieht es aber eher als unwahrscheinlich an, dass der TSV noch einmal solch leichtes Spiel haben wird.