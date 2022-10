Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mühldorf – TSV Mimmenhausen 1:3 (23:25, 22:25, 26:24, 12:25). – Der TV Mimmenhausen hat die nächsten drei Saisonpunkte geholt. Das Duell des Tabellenzweiten mit dem Schlusslicht war teilweise auch deshalb umkämpft, weil Mimmenhausen ganz bewusst Philipp Hornung zuspielen ließ. Zur Zufriedenheit von Christian Pampel erledigte der 18-Jährige diese Aufgabe: „Wir haben mit ihm zwei Sätze gewonnen und einen verloren.“ Nicht alles habe so gut wie schon im Training geklappt, „wir haben Punkte aus guten Situationen heraus nicht gemacht“, urteilt der Spielertrainer. Verurteilt aber nicht. Hornung lerne daraus.

Mühldorfer Musketiere mit verzogenem Visier

So erklärt sich, warum die Sätze eng waren, obwohl die gefürchteten Mühldorfer Servicekanoniere ihr Visier zunächst überhaupt nicht justiert hatten. Mimmenhausen setzte mit einem die Hauptlast tragenden Christian Pampel, mit Johann Reusch (der Libero wurde erneut als „Spieler des Spiels“ ausgezeichnet) im ausgezeichneten Annahme- und Abwehrzentrum, den starken Außenangreifern Jonas Hoffmann und Jan Jalowietzki sowie den Mittelblockern Pascal Zippel und Bogdan Birkenberg die Akzente.

Mimmenhauser Erfahrung schlägt Mühldorfer Jungfüchse

Das Team profitierte im ersten Durchgang enorm von den zahlreichen Fehlaufschlägen der Hausherren. Zwar blieb der Kurs Richtung 25. Punkt ein eher kurviger (8:6, 16:13). Aber zu mehr als dem zwischenzeitlichen 19:19 reichte es Mühldorf nicht beim 23:25. Ein vogelwildes Hin- und Her – der zweite Durchgang. Da führte Mimmenhausen 3:0, kurz darauf lag Mühldorf 8:6 vorn, um wenig später diesen Vorsprung wieder zu verspielen (12:14). Bis zum 20:20 sicherte sich kein Konkurrent einen entscheidenden Vorsprung. Dann setzte sich die größere Erfahrung gegen die Jungfüchse vom Inn mit 25:22 durch.

Souveräner vierter Satz

Das Schlusslicht der Liga hat eben keinen Diagonalangreifer wie den Ex-Nationalspieler Pampel. Immer wenn‘s brenzlig wurde, und Mühldorf sorgte für ein paar kitzlige Momente im Duell mit dem Favoriten, landete der Ball im Vertrauen auf dessen riesige Erfahrung am Ende bei Pampel – und meist setzte sich der durch. Trotzdem durfte Mühldorf (6:8, 16:14, 21:21) mit dem 26:24 als Erster über die Ziellinie dieser Etappe steuern. Das war es dann aber auch schon. Mühldorf, das früh im Satz resigniert die Waffen streckte, traf im vierten Durchgang (12:25) auf ein Mimmenhausen mit Federico Cipollone am Steuer, das so gut wie keine Fehler mehr machte. „Jedes Zuspiel führte zu einem guten Angriff“, lobte Pampel.

Kommendes Wochenende ist Mimmenhausen erneut spielfrei

Mimmenhausen feiert nicht nur den dritten Drei-Punkte-Erfolg im vierten Saisonspiel, es hat auch Revanche genommen für die beiden 2:3-Niederlagen in der vergangenen Saison. Statt nun aber auf der Welle sofort weiter schwimmen zu können, hat die Mannschaft erst einmal wieder Zwangspause. Mimmenhausen nimmt diese Saison nicht am Pokal teil, weil es nach dem Spiel in Delitzsch am Samstag, 24. September (Rückkehr nach Mimmenhausen in den frühen Morgenstunden) am Sonntag ab 9 Uhr in Freiburg hätte am Pokalturnier teilnehmen sollen. „Deshalb haben wir nicht gemeldet“, erklärt Christian Pampel, warum er und seine Spieler unfreiwillig am kommenden Wochenende nun schon wieder frei haben.

TSV Mimmenhausen: Jalowietzki, Birkenberg, Pampel, Hoffmann, Zippel, Hornung, Cipollone, Reusch, Streibl.