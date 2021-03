von Hermann Hummler seesport@suedkurier.de

2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Mühldorf (Samstag, 18 Uhr, BZ-Arena). – Nein, Schuldzuweisungen oder hitzige Debatten unter den Spielern gab es keine. Ja, der TSV Mimmenhausen hat die Fehler am vergangenen Wochenende mit zwei katastrophalen Vorstellungen und glatten 0:3-Niederlagen angesprochen und besprochen. Das war‘s. Strafaktionen gab es auch keine. „Wir trainieren immer zielorientiert“, kontert Spielertrainer Christian Pampel die Frage nach besonderen Themen in der Woche nach Karlsruhe und Leipzig. Als „business as usual“ sind die Übungsstunden aber garantiert nicht abgelaufen.

Fokus nicht auf rückwärts gerichtet

Dennoch war der Fokus von Pampel und seinen Volleyballern nicht rückwärts gerichtet. „Wir machen uns Gedanken über das Spiel gegen Mühldorf.“ Keine schlechte Idee, der Aufsteiger aus dem Innviertel hat sich sehr schnell in der neuen Liga etabliert. Platz acht und 29 Punkte aus neun Siegen: Die Mannschaft von Michael Mayer reifte flott zum ernsthaften Gegner.

Mit „Michi“ Mayer guten Trainer

Mit Mayer hat der TSV einen sehr guten Volleyballspieler an der Seitenlinie, der aber nicht ganz so erfolgreich war wie Kollege Pampel. Auf der Diagonalen schmetterte der „Michi“ als Profi für Dachau, Lohhof, beim deutschen Meister Wuppertal, in Unterhaching, wurde mit Maaseik belgischer Meister, Pokalsieger und Supercupsieger und beendete seine Karriere in Eltmann. Seit 2012 ist der 55-fache deutsche Nationalspieler beim TSV Mühldorf und krönte seine erfolgreiche Arbeit mit dem Aufstieg in die 2. Liga.

Mimmenhausen hat Spaß am Spielen

„Es scheint“, hatte Pampel im Vorfeld der Premierenbegegnung mit den Bayern gesagt, „dass sie gut Volleyball spielen können.“ Nach dem Schlusspfiff damals Ende November wusste er es gewiss: Der Neuling hatte nur 2:3 verloren, dabei Favorit Mimmenhausen alles abverlangt. Gut vorbereitet gilt es also, ins Rückspiel am Samstag zu gehen. Zumal die Gäste „enorm viel Spaß“ (Pampel) haben beim Umgang mit dem bunten Ball. Den haben die Mimmenhauser auch. Nach wie vor. Daran änderte das vergangene Wochenende nichts. „Die beiden Niederlagen machen keinen Unterschied“, sagt Pampel.

Klare Vorstellung

Und sie haben schon eine klare Vorstellung davon, wie sie dem Gast die Freude vergällen können. Mit dem guten Mimmenhauser Aufschlag. Mühldorf, das direkt aus der Coronaquarantäne an den See kommt, gehört nicht zu den besten Annahmeteams der Liga. Über diese Schiene, so das Kalkül, sollen Lukas Ott, Federico Cipollone, Jonas Hoffmann oder auch Lars Hammer, der zuletzt mit seinem Service Karlsruhe ins Schwitzen gebracht hatte, für soviel Druck sorgen, dass Michi Mayer & Co. nicht in Fahrt kommen.

Nicht groß diskutieren

Auf der anderen Seite wird aber auch auf Mimmenhauser Seite viel von einer stabilen Annahme abhängen. „Mühldorf hat sehr gefährliche Aufschläger“, warnt Pampel. Beide Mimmenhauser Mannschaftsteile hatten zuletzt nicht überzeugt. „Mal sehen, wohin die Reise geht“, sagt Pampel cool, wohl wissend, dass seine Männer nicht groß diskutieren müssen: Sie wissen selbst, wo der Hase im Pfeffer liegt.