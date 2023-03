Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TV/DJK Hammelburg 3:1 (25:19, 24:26, 25:16, 26:24). – An diesen Anblick werden sich die Fans des TSV Mimmenhausen erst noch gewöhnen müssen. Christian Pampel, die Hände ganz relaxed hinter seinem Rücken verschränkt an der Seitenlinie, statt auf dem Spielfeld, im Sprung hoch über der Netzkante, weit ausholend zum Schmetterschlag. Pampel hat sich verletzt, Schluss mit Spielertrainer. Der Tabellenfünfte hat bis zum Saisonende „nur“ noch einen Trainer.

Mimmenhausen kommt auch ohne Pampel klar

Zugegeben, in der einen oder anderen Situation wurde seine unnachahmliche Art vermisst, auch aus den verzwicktesten Situationen am Netz als Sieger hervor zu gehen. Meist aber hatten seine Spieler beim 25:19, 24:26, 25:16 und 26:24 Ball und TV/DJK Hammelburg im Griff. Die Burschen sind alleine klargekommen, „haben sehr viele Sachen sehr gut gemacht“, lobte Pampel. Federico Cipollone (Zuspiel und Mann des Matches), Richard Schaugg als Pampelersatz auf der Diagonalen hat sich nach anfänglicher Zurückhaltung „durchgefuchst“ (Pampel). Jan Jalowietzki, der nicht nur mit seinen Aufschlägen glänzte, und Tim Frings auf den Außenbahnen sowie die immer durchschlagenden Mittelblocker Bogdan Birkenberg und Pascal Zippel bildeten mit Libero Johann Reusch, der Stimmungskanone im Team, die gewohnt solide Mannschaft.

Hammelburg von Beginn an unter Druck gesetzt

Und die setzte den abstiegsgefährdeten Gast aus Unterfranken vom ersten Ballwechsel an unter Druck. Nervosität, weil einer ihrer Besten fehlte, war beim Hausherr vielleicht ganz am Anfang zu spüren. Sollte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Fischer nach dem 3:2-Hinspielerfolg wieder etwas ausgerechnet haben, nachdem ja klar war, dass Mimmenhausen ohne Punktegarant Pampel zurecht kommen musste, wurde sie schnell eines Besseren belehrt.

Erstaunlich viel klappte beim TSV Mimmenhausen

Nicht alles klappte beim Gastgeber, logisch. Der musste sich ja erst einmal auf die neue Situation einstellen. Aber schon erstaunlich viel erfreute Pampel und Fans. Und grundsätzlich nur jene Gegner haben in der BZ-Arena eine Siegchance, die ihre Fehlerquote niedrig halten können. Hammelburg gelang das im zweiten Durchgang, den der TV prompt gewann. Nach 5:1-Führung aber erst im umkämpften Schlussspurt. Mimmenhausen vergeigte seinen Satzball (24:23), Hammelburg nutzte seinen einzigen in der gesamten Partie zum 26:24.

Duell auf Augenhöhe mit vielen tollen Ballwechseln

Auch zuvor und danach – ein Duell auf Augenhöhe mit vielen tollen Ballwechseln; Feldabwehr und Blocksicherung waren auf Zack. „Alles, was ein toller Volleyballabend braucht!“, schwärmt Pampel. Die Rallyes übrigens endeten meist mit einem Mimmenhausener Erfolg. Selbst nach einem verheerenden 2:8-Zwischenstand im vierten Durchgang machten sich Cipollone & Co. nicht ins Hemd. „Locker und ruhig“ (Pampel) glichen sie aus (13:13), überholten Hammelburg (22:21) und gingen verdient als Erster durchs Ziel (26:24).

Souveräner Erfolg zur rechten Zeit

Man hätte meinen können, die Feier nach dem Schlusspfiff sei ausgelassener gewesen als alle zuvor. Mag sein. Da fiel viel Last von den blau-gelben Schultern. Jedenfalls kam der souveräne Erfolg gerade zur rechten Zeit. Wer sich über die Frauen und Männer in „Zivil“ beim Siegertanz wunderte: Am Samstagabend war Sponsorenabend!