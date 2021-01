2. Volleyball-Bundesliga: SV Schwaig – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Hans-Simon-Halle). – „Alle Niederlagen tun weh“, sagt Christian Pampel ganz cool. Insofern löste das 1:3 am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Gotha die üblichen Gefühle beim Spielertrainer des TSV Mimmenhausen und seiner Mannschaft aus. Natürlich verstärkt, weil der Tabellenführer nach 14 Siegen zum ersten Mal in der Saison den bitteren Geschmack einer Niederlage hat kosten müssen. Relativiert – und deshalb vielleicht ein wenig erträglicher gemacht – durch die Tatsache, „das dass abzusehen war“.

Bittere Niederlage

Ohne Zuspieler Federico Cipollone und Außenangreifer Jonas Hoffmann, außerdem hatte sich kurzfristig noch Heiko Schlag verletzt abgemeldet, und so musste Michael Kasprzak nach wochenlanger Verletzungspause mit einer immer noch nicht zu einhundert Prozent wieder hergestellten Schulter einspringen: Die Chancen auf einen Mimmenhauser Erfolg gegen den Tabellensechsten sanken entsprechend. Wohl wissend, dass Gotha weitaus besser als ist Mainz, das zum Auftakt der Rückrunde glatt mit 3:0 besiegt worden war, und die beim 1:3 „großartig spielenden YoungStars“ (Pampel). Bitter aber nicht nur der personelle Zustand des Spitzenreiters vor dem ersten Ballwechsel am vergangenen Sonntag, sehr bitter vor allem die Art und Weise, wie das erste Heimspiel 2021 und damit die Weiße Weste verloren gingen.

„Gewisse Sachen“ nicht gelöst

Ausdruck für die zu dessen Ungunsten veränderten Parameter: Mimmenhausen konnte in den ersten beiden Durchgängen keinen einzigen seiner Satzbälle nutzen. „Das hat mich aber nicht so sehr geärgert“, relativiert Pampel. Ihn störte vielmehr, dass seine zusammengewürfelte Sieben „gewisse Sachen“ nicht gut gelöst hatte. „Sachen“, die eigentlich auch in der Aufstellung hätten funktionieren können. Aber ein paar Akteure hätten „wohl statt wie üblich filigrane Beine, Beine wie Betonklötze“ gehabt, seien die zahlreich abgewehrten Bälle nicht umgemünzt worden. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht!“ Und Gotha es erleichtert.

Das soll sich am Samstag nicht wiederholen

Das soll sich am Samstag nicht wiederholen. Das nicht, geht es nach dem Willen von Christian Pampel. Auch nicht gegen einen SV Schwaig, der „noch ein bisschen besser als Gotha ist“. Trotz der unverändert Not-Aufstellung.

„Jeder weiß, was er falsch gemacht hat“

„Die Problematik konsequent angehen“, fordert Pampel. „Jeder weiß ja nicht nur, was er tun muss, er weiß auch, was er falsch gemacht hat.“ Selbst wenn an einer Hand auszurechnen sei, wie schwierig das beim Tabellenfünften werde, setzt Pampel (nicht zum ersten Mal übrigens) darauf, dass Kapitän Michael Diwersy und seine dezimierte Crew aus Pleiten ihre Lehren zogen. Und heute entsprechend auftreten.

„Das ist ihre Chance“

„Das ist ihre Chance“, sieht Pampel das unglückliche 1:3 gegen Gotha durchaus auch positiv, „sich weiter zu entwickeln.“ Gelingt das, kommt auch das Spielglück wieder zurück, das Mimmenhausen gegen Gotha abhandengekommen war. Eine andere Option hat der TSV in der derzeitigen Situation aber auch nicht. Cipollone und Hoffmann werden dem Spitzenreiter wohl noch länger fehlen.