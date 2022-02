Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Grafing – TSV Mimmenhausen 0:3 (19:25, 19:25, 17:25). – Für den TSV Mimmenhausen ist die Partie beim Schlusslicht Grafing nach Plan verlaufen. Obwohl der Favorit, auch aufgrund von Umstellungen im Team, nicht immer mit seinem allerbesten Volleyball glänzte, geriet die Mannschaft von Christian Pampel beim 25:19, 25:19 und 25:17 nie in Gefahr. Der Spielertrainer musste angeschlagen pausieren, erlebte aber an der Seitenlinie in der Jahnsporthalle einen ruhigen Abend. „Ich bin mit dem Resultat und der Leistung der Mannschaft zufrieden, sie hatte keine Durchhänger und verlor nie den Faden“, lobt Pampel.

Jonas Hoffmann zum MVP gewählt

Lukas Ott an seiner Stelle auf der Diagonalen kämpfte zunächst mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Je länger aber die Partie dauerte, desto besser fand der Meersburger seinen Rhythmus. Jonas Hoffmann, zum ersten Mal seit längerem wieder auf dem Spielfeld, war von Beginn an ein zuverlässiger Adressat für die Zuspiele von Federico Cipollone. Keine Überraschung deshalb, dass der Außenangreifer zum „Wertvollsten Spieler“ der Blau-Gelben gewählt wurde. „Aber auch Cipollone oder Ott hätten die Auszeichnung verdient“, kommentierte Pampel die Entscheidung des Grafinger Trainers. Im Vergleich zur Partie gegen Spitzenreiter Karlsruhe kamen Block und die Feldabwehr nicht so zum Zuge. Gut, Pascal Zippel und Tobias Streibl waren meist auf Ballhöhe, aber die blitzschnellen Schnellangriffe der Gastgeber konnten sie im Verbund mit ihren Kollegen Außenangreifer nicht immer stoppen.

Grafinger Nadelstiche

Immer wieder Nadelstiche setzend war beim TSV Grafing, der auf einige Spieler coronabedingt verzichten musste, Johannes Becker ein Aktivposten. Der Mittelblocker trug vergangene Saison noch das Mimmenhausener Trikot und blieb so gut wie fehlerfrei. Im Gegensatz zu seinen Mannschaftskollegen. Die gingen jugendlich unbekümmert und verschwenderisch mit ihren Punkt- und Breakchancen um. Sehr zur Freude des TSV Mimmenhausen. Kapitän Ott und Crew war schon anzumerken, dass sie aufgrund von Corona und Verletzungen seit Wochen nicht mehr gemeinsam hatten trainieren können.

Mimmenhausen überzeugt auch kämpferisch

Fünf Eigenfehler der Grafinger halfen Mimmenhausen zum 8:5 im ersten Schlagabtausch, das über ein 16:12 und 24:18 zum ungefährdeten 25:19 kam. Noch deutlicher zugunsten der Gäste verlief der zweite Durchgang (8:2, 16:11, 24:17, 25:19). Nur im dritten Abschnitt hatte Mimmenhausen zunächst etwas mehr Mühe. Aber ein kurzer Zwischenspurt nach dem 8:7 stellte das Kräfteverhältnis wieder her (16:11). Grafing hatte nun aufgegeben und wurde von einem auch kämpferisch überzeugenden TSV glatt 25:17 und 3:0 geschlagen.

Siegertänzchen mit Christian Pampel

Zwar zwickt Christian Pampel seine Achillessehne momentan, aber zu einem Siegertänzchen mit dem Team reichte es beim 42-jährigen Spielertrainer allemal.

TSV Mimmenhausen: Cipollone, Frings, Streibl, Ott, Hoffmann (MVP), Zippel, Müller.