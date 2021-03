2. Volleyball-Bundesliga: TV Bliesen – TSV Mimmenhausen 0:3 (10:25, 22:25, 20:25). – Trotz des 19. Erfolges im 22. Zweitligaspiel verharrt der TSV Mimmenhausen fünf Spieltage vor Saisonende erst einmal auf dem vierten Platz der Tabelle. Hammelburg, zwei Punkte voraus, hat ein Spiel mehr ausgetragen als die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel.

Christian Pampel lobt

Der war mit der Leistung seiner Akteure sehr zufrieden, ließen sie doch dem Aufsteiger und potenziellen Absteiger beim 25:10, 25:22 und 25:20 keine Chance. Obwohl weder er noch der erste Zuspieler Federico Cipolone zur Starting Six gehörten. „Sie haben das sehr gut gemacht“, lobte Pampel. Verheimlichte aber nicht, dass Bliesen „sich vergriffen und sehr viele Fehler gemacht hatte“. Vor allem im ersten Satz.

Aufmunternder Klaps

Mit einem aufmunternden Klaps auf die Schulter schickte Pampel seinen Vertreter Benedikt Waldinger zum Service. Als der junge Diagonalangreifer diese Aufgabe erledigt hatte, hatte er neunmal aufgeschlagen – und der TSV sich vom 9:3 auf 15:4 abgesetzt. Kein Bein brachte der Gastgeber auf den Boden, und hätte Mimmenhausen nicht vier Versuche für den Satzball gebraucht, das Bliesener Debakel wäre noch größer geworden. Der Gast hatte einen perfekten ersten Satz rausgehauen, Bliesen war machtlos beim deklassierenden 10:25.

Bliesen mit besserer Vorstellung

Setzte sich aber nicht auf die Bank und weinte, sondern Mimmenhausen, das nun eigene Schwächen nicht verbergen konnte, ordentlich unter Druck. Und so hatte Bliesen zur ersten Technischen Auszeit beinahe so viele Punkte gesammelt wie im gesamten ersten Durchgang (8:5). Der Gastgeber hielt sich weiter gut (16:13), gegen ein nicht mehr so souveränen TSV. Solch eine Leistung lässt sich ja auch nicht beliebig wiederholen.

Mimmenhausen gewinnt auch diesen Satz

Dennoch verlor der TV auch diesen Schlagabtausch. Pampel: „Wir haben weitergespielt, weitergespielt und am Ende hat es gepasst.“ Michael Diwersys Block (er gehört ja nicht gerade zu den größten Spielern der 2. Liga) führte zur ersten Mimmenhauser Führung in diesem Durchgang (21:20). Und die gaben die Blau-Gelben bis zum Satzende nicht mehr her. Bliesener Eigenfehler nach Birkenberg-Block und Hoffmann-Angriff – und es stand 25:22.

Teamspirit und größeres Können

Standesgemäß verlief dann wieder der dritte Abschnitt. Mimmenhausen setzte sich nach umkämpften Beginn (8:6) immer weiter ab. Teamspirit und das größere Können seiner Volleyballer gaben den Ausschlag zugunsten des Favoriten. Der lag zur zweiten Technischen Auszeit schon klar vorn (16:11) und hatte bis zum Matchball keine schwierige Situation mehr zu meistern. Bliesen kämpfte, brachte aber den Gast nicht mehr in Gefahr.

Jonas Hoffmann, Mann des Matches

Kapitän Michael Diwersy & Co. erledigten routiniert ihren Job in Annahme, Zuspiel und Side out. Fünf Matchbälle (19:24) erschmetterte die Mannschaft, die in Jonas Hoffmann den „Mann des Matches“ hatte. „Die Auszeichnung geht in Ordnung“, kommentierte Pampel die Wahl seines Kollegen Burkhard Disch. „Aber die Goldmedaille hätte er heute jedem unserer Spieler geben können.“ Also auch, zum Beispiel, Lukas Ott. Der verwandelte den zweiten Matchball mit einem humorlosen Block zum 25:20 und 3:0.

TSV Mimmenhausen: Birkenberg, M. Diwersy, Ott, Streibl, Waldinger, Hoffmann (MVP), Müller.