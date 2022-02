Volleyball, 2. Bundesliga: TGM Mainz-Gonsenheim – TSV Mimmenhausen (Samstag, 17 Uhr, Otto-Schott-Gymnasium). – Die Aufgabe am Samstag sieht einfacher aus im Vergleich zur der am vergangenen Wochenende. Die Lage, damals vor dem Match gegen ein „Dresden mit Potenzial“, – düster. Gerade mal acht aufrechte Volleyballer konnte Spielertrainer Christian Pampel um sich versammeln. Ein Corona geschuldeter Aderlass. Eine Zeit lang war die Personallage sogar so prekär, dass nur sieben Spieler einsatzbereit waren. Pampels Sorge, „notfalls müssen wir eben auf fremden Positionen spielen“, trat dann aber doch nicht ein.

Massige Nachteile weggekämpft

Trotz der massigen Nachteile: Der TSV Mimmenhausen und seine letzten Volleyball-Mohikaner setzten sich mit eisernem Willen durch. Nie aufgebend, obwohl der Spielrhythmus einen Satz lang komplett flöten war, Arme und Beine immer schwerer und müder wurden. „13:25 verlieren wir zu Hause nicht so häufig“, kommentierte Pampel trocken. Ein großartiger Außenangreifer Tim Frings („er hat seine Sache sehr gut gemacht“), Libero Joshua Müller („kaum Abstand zwischen ihm und Johannes Reusch“), die Mittelblocker Bogdan Birkenberg und Tobias Streibl gegen die zehn Zentimeter größeren Dresdener Schnellangreifer, dazu die starken Kapitän Lukas Ott und Zuspieler Federico Cipollone aus der Stammsechs sowie ein angeschlagener Christian Pampel kämpften, im Schlussspurt mit Fortuna im Bund, den Gast aus Sachsen „verdient mit 3:2“ (Pampel) nieder.

Das 3:2 gegen Dresden gibt Auftrieb

Ein Sieg unter solchen Voraussetzungen, der gibt enormen Auftrieb, bringt Zuversicht zurück in die Häupter der Mimmenhausener Spieler, dass das Schlimmste überstanden sei: Die (Corona-)Krankenliste, der „letzte Fall ist mehr als zwei Wochen her“, ist jedenfalls leer, und so war das „Training diese Woche mehr oder weniger normal verlaufen“, freut sich Pampel vor dem Duell mit dem Schlusslicht der Liga.

Mimmenhausen hat sportlich die Hosen an

Das wird kein sportlich sonderlich schwieriges Spiel werden für den Tabellenvierten. Die Gastgeber haben in ihren 17 Spielen gerade mal 19 Sätze geholt. Zum Vergleich: Mimmenhausen in 15 Partien 36 – und nur 19 abgegeben. Der Papierform nach ist also sonnenklar, wer in der Neuen Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums die Hosen anhaben wird: Vorausgesetzt, der TSV Mimmenhausen ruft sein Potenzial ab.

Pampel sieht dennoch Handlungsbedarf

Pampel sieht gerade deshalb Handlungsbedarf. „Technisch, taktisch ist ein Duell mit dem Tabellenletzten natürlich ein bisschen einfacher“, sagt er, „weil es Gründe dafür gibt, dass er auf dieser Position steht“, und bremst voreilige Bärenfellverteiler im gleichen Atemzug ein. „Dafür ist es emotional immer etwas schwieriger, gegen solche Mannschaften zu spielen.“ Bloß den Kontrahenten nicht auf die leichte Schulter nehmen, so, als ob sich die drei Punkte ganz ohne Zutun einfahren ließen. Nur „mit der richtigen Einstellung und Emotionalität“ werde der TSV Mimmenhausen in Mainz bestehen, weiß er. Und genau das haben die Volleyballer vom Bodensee das Wochenende zuvor ja bravourös bewiesen. Warum also nicht auch am Samstag?