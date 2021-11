Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Grafing (Samstag, 20 Uhr, BZ-Arena Salem). – Zwei Wochen Zeit hatte der TSV Mimmenhausen, sich von der Schlappe im Spitzenspiel zu erholen. Das 0:3 bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe war alles andere als zufriedenstellend für Christian Pampel, den vor allem die Art und Weise enttäuscht hatte. Verlieren könne man bei den starken Karlsruhern immer, so der Spielertrainer. Aber eine Niederlage sei nur dann akzeptabel, wenn die eigene Mannschaft ihr Bestes gegeben habe und trotzdem verlor, weil der Gegner in jenem Moment einfach noch ein Stückchen besser gewesen sei. Und das war in Karlsruhe, was den TSV Mimmenhausen betrifft, ganz sicher nicht der Fall.

Bloß nicht überraschen lassen

Solch einen Frust soll es gegen Grafing, immerhin der Titelverteidiger, auf keinen Fall geben. Darauf hin hat Christian Pampel die vergangenen 14 Tage sein Augenmerk gerichtet. Unter dem Motto: „Bloß nicht überraschen lassen!“ Trotz und gerade wegen der Unterschiede zwischen den Baden Volleys und den Bayern.

Die einen stehen ganz oben in der Tabelle, die anderen – nicht ganz überraschend – ganz unten. Nach der 0:3-Heimpleite gegen Schwaig ist die Mannschaft des neuen Trainers Marvin Polte Schlusslicht der Liga. Sie trägt die Rote Laterne mit gerade Mal einem Sieg aus sechs Partien und einem katastrophalen Satzverhältnis von 8:17.

Statistik spricht klar für Mimmenhausen

Ein gefundenes Fressen also für den angeknockten TSV Mimmenhausen. Der nach dem 0:3 in Karlsruhe auf Platz vier abgerutscht ist, im Vergleich mit Grafing, das mit Johannes Becker einen ehemaligen Mimmenhauser in seinen Reihen hat, noch immer Bestwerte aufweist. Fünf von sieben Spiele gewonnen, und mit 17:9 Sätzen und 15 Punkten gehören Kapitän Lukas Ott und seine Crew noch immer zur Crème de la Crème der 2. Bundesliga. Was also soll da, bitte schön, noch dazu vor eigenem Publikum, schon schief gehen?

Keine Klassenunterschiede

Eine ganze Menge, weiß Pampel, mit enormer Erfahrung aus vielen nationalen und internationalen Matches. „Es gibt keine Klassenunterschiede zwischen den Mannschaften unten in der Tabelle und denen oben“, warnt er. Kleinigkeiten gäben oftmals den Ausschlag zugunsten oder Ungunsten einer Mannschaft. So wie das zuletzt Mimmenhausen beim 23:25 im zweiten Satz in Karlsruhe erleben musste, oder Grafing beim 35:37 gegen Schwaig. Deshalb: „Ich schaue mir natürlich auch Grafing auf Video an“, sagt der Spielertrainer, „wir wollen gut vorbereitet in die Partie gehen.“

Den Fuß drauf setzen

Und einen amtierenden Meister unter die Lupe nehmen, der sich im Vergleich zur Meistersaison enorm verändert hat. „Er hat jetzt eine Menge junger Leute in der Mannschaft“, weiß Pampel. Deshalb kommt der Absturz auf den letzten Tabellenplatz für ihn nicht wirklich überraschend. Grafing brauche einfach noch Zeit. Aber die will ihnen der TSV Mimmenhausen auf keinen Fall geben. Kleinigkeiten, so Pampel, entschieden oft über Wohl und Wehe in einer Partie. „Wenn wir es schafften, auf diesen Kleinigkeiten den Fuß drauf zu setzen, dann läuft das!“ Auch gegen den TSV Grafing, der sich selbst The Fighting Bayrisch nennt.