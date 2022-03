Volleyball, 2. Bundesliga: Volley YoungStars Friedrichshafen – TSV Mimmenhausen 1:3 (28:26, 17:25, 20:25, 23:25). – Hut ab vor diesem TSV Mimmenhausen! Der ließ sich weder von der katastrophalen personellen Situation aufhalten – mit Jonas Hoffmann saß ein einsamer Auswechselspieler auf der Bank – noch von einem wenig aufmunternden Start ins Derby. Die YoungStars hatten zwar mit 13 Akteuren beinahe doppelt so viele einsatzbereit. Coronabedingt geschwächt, erlaubten sie sich aber zu viele Eigenfehler, als dass mehr als ein ernüchterndes 28:26, 17:25, 20:25 und 23:25 übrig blieb. Entsprechend zufrieden war Christian Pampel. „Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen!“

Pampel zieht die Sportschuhe wieder an

Der Spielertrainer des TSV Mimmenhausen hatte sich das wohl überlegt. Statt mit ihm, dem nicht jünger werdenden ehemaligen Weltklassespieler, sollte sein Team sich aktiv auf die Zukunft vorbereiten. Eine Zukunft ohne ihn auf dem Spielfeld. Das hatte in den Partien zuletzt ja ganz passabel geklappt und war auch gegen die Friedrichshafener Nachwuchstruppe vorgesehen. Corona und die damit verbundenen zahlreichen Spielausfälle verhinderten seinen Plan. Weil Tim Frings, Bogdan Birkenberg (Auslandssemester), Tobias Streibl und auch Jonas Hoffmann am Mittwoch privat und beruflich verhindert waren, war der von Haus aus eh schon magere Kader nahezu skelettiert. Für Frings kam Heiko Schlag auf die Außenbahn, mit „dem wir in der Rotation mit ihm auf der Aufschlagposition viele Breakpunkte machten“, lobt Pampel. Dazu Lukas Ott statt Hoffmann, und Pampel sgtatt Ott auf der Diagonale; mit Tim Knauf und Pascal Zippel hatte der TSV noch zwei Mittelblocker und Libero Johannes Reusch. Das war`s.

Mimmenhausen verteidigt sich zäh

Die sollten sich vier Sätze lang zäh den YoungStars widersetzen, die im ersten Durchgang trotz zahlreicher Aufschlagfehler mit einem Mimmenhausen mithalten konnten (6:8, 16:15), das zu selten seine Breakchancen nutzte, konsequenterweise den dritten Satzball gegen sich nicht mehr ausgleichen konnte und knapp 26:28 verlor.

Pampel & Co drehen die Partie

Das klappte im zweiten Satz wesentlich besser. Auch jetzt sorgten die Abwehrreihen auf beiden Seiten für spannende Ballwechsel. Die endeten meist mit Vorteil Mimmenhausen. Nicht zuletzt, weil ein 42-jähriger Hauptangreifer die jungen Wilden auf der anderen Netzseite immer wieder mit seinem überragenden Schlagrepertoire düpierte. An Pampel alleine das 25:17 (7:8, 16:13, 24:17) und das 25:20 im dritten Durchgang (8:7, 16:11, 24:20) festzumachen, schmälere die Leistung des gesamten Teams, das seinen Beitrag zum letztlich klaren Erfolg beisteuerte.

YoungStars halten Druck nicht stand

Umso erstaunlicher, dass nach der bisherigen Leistung im vierten Satz plötzlich der Wurm drin war (4:8, 12:16) beim TSV Mimmenhausen. Aus dem einem eigentlich vorentscheidenden 12:18 wurde ein 24:23, „weil wir nicht mehr auf den Satzgewinn aus waren, und schon auf den Tiebreak vorbereiteten. Aber „drei oder vier gute Aktionen von uns setzten die YoungStars ordentlich unter Druck“. Die bekamen gehörigen Bammel – und mit einem Ass zum 25:23 beendete Kapitän Lukas Ott den Härtetest, der im TSV einen verdienten Sieger hatte, die tapfer kämpfenden YoungStars hätten aber eigentlich einen Punkt verdient.

TSV Mimmenhausen: Schlag, Knaus, Cipollone (MVP), Ott, Zippel, Pampel, Reusch.