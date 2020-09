Herr Schilling, wie sehr hat es Ihre Planung beeinflusst, dass das Spiel in Oberachern wegen eines Corona-Falles beim Gegner abgesagt wurde?

Zuallererst wünsche ich dem Erkrankten aus Oberachern aber gute Besserung. Auch wenn eine Absage immer schade ist, kam nach den vielen Englischen Wochen eine Erholung für uns ganz gelegen. Daher hatte dies keinen großen Einfluss auf unsere Planung.

FC Bad Dürrheim - FC Singen FC Singen fährt souveränen Auswärtssieg ein Das könnte Sie auch interessieren

Es geht ja jetzt Schlag auf Schlag: Ihre Mannschaft spielt am Samstag im DFB-Pokal, steht im südbadischen Pokal in der dritten Runde und in der Oberliga stehen in dieser Saison 40 Spiele bis zum 12. Juni an. Kann das ein Amateurverein überhaupt meistern?

Das sind sehr viele Partien, ganz klar. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen. Ein Fußballer spielt lieber, als er trainiert – daher freuen wir uns auf jedes kommende Spiel.

Blick nach vorne, zum DFB-Pokalspiel in Kiel am Samstag: Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Wir spielen gegen einen Zweitligisten. Da sind wir natürlich klarer Außenseiter. Jedoch rechnet man sich immer eine kleine Chance aus – und diese wollen wir nutzen.

Die 2. Bundesliga hat den Spielbetrieb noch nicht aufgenommen. Wie konnten Sie sich über den Gegner informieren?

Wir haben Video-Material aus den vergangenen Testspielen von Holstein Kiel gesammelt. So konnten wir uns ein Bild vom kommenden Gegner machen.

Ihre Mannschaft hat in dieser Runde bereits drei Oberligaspiele und zwei Pokalspiele absolviert, hinzu kam das südbadische Pokalfinale in Freiburg. Wie würden Sie den aktuellen Stand Ihrer Mannschaft beschreiben, was zeichnet sie in dieser Saison aus?

Die vergangenen Spiele waren – mit Ausnahme der Partie gegen die Stuttgarter Kickers – alle positiv und endeten jeweils mit einem Sieg für uns. Diese Erfolge geben uns natürlich Selbstvertrauen. Die absolute Bereitschaft, der absolute Wille, jedes Spiel gewinnen zu wollen, zeichnet uns aktuell aus.

Fußball Das ist der neue Mann im Angriff des 1. FC Rielasingen-Arlen Das könnte Sie auch interessieren

Ist die Kaderzusammenstellung abgeschlossen oder gibt es noch Positionen, wo Sie aktiv werden müssen?

Nach der Verpflichtung von Fabio Moreno Fell sind wir mit dem Kader sehr zufrieden. Da das Transferfenster noch bis Oktober offen ist, kann es aber noch immer Ab- oder Zugänge geben.

Zur Person Michael Schilling gab Mitte September 2018 seinen Einstand auf der Trainerbank beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Im Juni 2019 hat er mit seiner Mannschaft den Titel in der Verbandsliga Südbaden und den direkten Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg gefeiert. Vor zwei Wochen kam der Sieg im SBFV-Pokalfinale und der Einzug in die erste DFB-Pokalrunde hinzu. Der 42-jährige Schweizer ist verheiratet, hat zwei Kinder und leitet zusätzlich zu seinem Trainerjob in Rielasingen ein Fitness-Studio in Schaffhausen. (jr)