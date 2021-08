Fußball vor 3 Stunden

Michael Franz, Torhüter des SV Volkertshausen, pariert beim verrückten 3:2-Sieg gegen den SC Gottmadingen-Bietingen II in den Schlussminuten gleich zwei Strafstöße – mit Video!

Der SV Volkertshausen setzte sich in der Kreisliga A2 am vergangenen Sonntag mit 3:2 gegen den SC Gottmadingen-Bietingen II durch. In der 86. Minute wehrte SVV-Torhüter Michael Franz einen Strafstoß ab, der aber wiederholt wurde, weil Franz zu früh aus dem Tor herauseilte. Der Schlussmann parierte dann aber erneut. Wie der SVV-Torhüter die verrückte Schlussphase erlebte, hat er uns einen Tag nach dem Spiel erzählt.