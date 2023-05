Kunstradsport: 81 Sportler und Sportlerinnen aus 18 Nationen haben in den fünf Kunstrad-Disziplinen gemeldet. Die Teilnehmer kommen unter anderem aus Peru, den USA, Japan, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Griechenland, Spanien, Ungarn, der Schweiz, Österreich, Italien, der Slowakei, Frankreich und dem Gastgeberland Deutschland.

Erstmals nach der Corona-Pause sind auch Athleten aus Hongkong und Macau mit von der Partie. Das Hauptkontingent stellt Deutschland mit Teilnehmer aus den beiden Radsportverbänden Bund Deutscher Radfahrer und RKB-Solidarität.

Leichtathletik Lea Brauner sammelt Siebenkampf-Erfahrung Das könnte Sie auch interessieren

Team Germany hat als einzige Nation alle möglichen 14 Weltcup-Start-Plätze belegt. Mit dabei ist auch eine Orsingerin: Mia-Marie Muffler, die für Spanien an den Start geht.

In der ersten Runde des UCI-Weltcups in Frankfurt hatte die Hegauerin ein erfolgreiches Debüt gefeiert. Dass die 16-Jährige sich gleich um drei Plätze verbessern und so auf dem 13. Platz landen würde, hatten sie und ihre Trainerin Ulrike Temme so nicht erwartet. 29 Weltcup-Punkte wurden ihr damit auf ihrem WC-Konto gutgeschrieben.

Weitere sollen nun am Samstag hinzukommen. „Nochmals so eine Kür zeigen, das ist mein Ziel,“ sagt die 16-jährige Sportlerin des RMSV Orsingen selbstbewusst, „aber diesmal hoffentlich ohne den Absteiger zwischen zwei Übungselementen.“ (ws)